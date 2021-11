Non è tardata ad arrivare la replica di Ambra Angiolini a Striscia la notizia. Dopo la consegna del Tapiro d’oro, che tanto ha fatto discutere su social e giornali, il programma tv di Canale 5 ha accusato l’attrice di aver cercato a tutti i costi visibilità dopo la rottura con Massimiliano Allegri.

L’ex ragazza di Non è la Rai si è difesa durante la conferenza stampa di presentazione del suo ultimo film: Per tutta la vita. “Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti“, ha assicurato Ambra Angiolini, che ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli.

Il settimanale Chi ha di recente spifferato che l’interprete romana sta facendo di tutto per far calare il silenzio sul presunto tradimento dell’allenatore della Juventus. Ambra Angiolini ha rifiutato cifre non indifferenti per andare in tv e partecipare come ospite in diversi programmi.

Le uniche uscite che farà saranno quelle con il cast della serie tv di Ferzan Ozpetek Le fate ignoranti. Al momento Ambra Angiolini avrebbe rifiutato pure la proposta di Milly Carlucci di partecipare come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle.

All’attrice sarebbe stato offerto un cachet assai alto – si parla di 40/50 mila euro – ma pare che la diretta interessata abbia per il momento declinato l’invito.

I rapporti oggi tra Ambra e Allegri

Stando alle ultime indiscrezioni Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non avrebbero mantenuto alcun tipo di rapporto. Dopo la prova del presunto tradimento – un capello biondo nell’auto dell’ex calciatore – Ambra avrebbe preso le distanze da Allegri.

In questi giorni l’Angiolini è alle prese con il trasloco: la scorsa estate si era trasferita a Milano, nell’appartamento di Allegri, con la figlia Jolanda avuta dall’ex compagno, il cantante Francesco Renga. A poche settimane dall’inizio della convivenza, però, Max sarebbe letteralmente sparito, chiudendo di fatto la relazione che andava avanti da ben quattro anni.

Il tecnico bianconero ha preferito non proferire parola sulla rottura: da sempre è molto schivo e riservato sulla sua vita privata.