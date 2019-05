Ambra Angiolini e Valentina Allegri spariscono da Instagram: c’entra Max?

Ambra Angiolini e Valentina Allegri, black out social: l’addio di Massimiliano Allegri dalla Juve

Ambra Angiolini e Valentina Allegri cancellano il loro profilo su Instagram. Il tutto accade prima dell’importante annuncio che riguarda Massimiliano Allegri. Ebbene, dopo cinque anni passati insieme alla Juventus, l’allenatore di calcio dice ufficialmente addio alla società bianconera. Un addio il suo, che nasce da una decisione presa dopo ben due giorni di incontri. Già da tempo si parlava del suo allontanamento dall’amata Juve e ora ne è arrivata l’ufficialità. Ma ecco che dopo qualche ora diversi utenti si sono resi conto dell’improvvisa scomparsa di Ambra e di Valentina, figlia dell’allenatore, da Instagram. Si parla di un black out social per le due donne di Massimiliano Allegri. La nota attrice, sua compagna da due anni, avrebbe cancellato il suo account ufficiale di punto in bianco, sembra dare alcuna spiegazione. Pare che la decisione sia stata presa da Ambra poche ore prima dell’annuncio sull’ormai ex allenatore della Juventus. Sicuramente questa non potrebbe affatto essere una coincidenza!

Ambra Angiolini e Valentina Allegri spariscono da Instagram dopo l’addio di Allegri alla Juventus

Sembra proprio che la Angiolini e la figlia Valentina abbiano scelto di cancellarsi dalla piattaforma Instagram poco prima dell’annuncio riguardante l’addio di Allegri alla Juventus. Sono in tanti coloro che si dicono convinti del fatto che sia stata una loro mossa strategica per potersi proteggere da eventuali commenti da parte dei tifosi. Ricordiamo che Massimiliano aveva preso questa stessa decisione qualche mese fa. L’allenatore aveva, infatti, eliminato il suo account sui social per tenersi lontano dai vari commenti. Allegri pare volesse concentrarsi completamente nel suo lavoro, lasciando perdere pertanto le varie piattaforme. Ed ecco che ora sembra proprio che anche Ambra abbia seguito questa strada, insieme a Valentina.

Massimiliano Allegri e l’addio alla Juventus: con Ambra Angiolini procede tutto a gonfie vele

Ambra e Valentina vogliono proteggere la loro privacy in un momento così delicato per Allegri? L’allenatore ha anche ricevuto il Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia in queste ore, proprio per il suo addio alla Juventus. L’allenatore è apparso piuttosto sereno e tranquillo. Ha anche rivelato che ora si sarebbe goduto un po’ di tranquillità, probabilmente con la sua famiglia. Intanto, la sua storia d’amore con Ambra procede a gonfie vele. Stanno insieme ormai due anni, ma pare che non abbiano intenzione di convolare a nozze.