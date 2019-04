Allegri parla di nozze con Ambra: la Venier difende l’attrice

Massimiliano Allegri e Ambra: nozze in arrivo? La risposta dell’allenatore

Sono mesi oramai che si rincorrono le voci circa le nozze imminenti tra l’allenatore Massimiliano Allegri e Ambra. L’attrice è stata ospite di Mara Venier a Domenica In durante la puntata del 28 aprile e in quell’occasione ha parlato anche dell’amore che la lega ad Allegri. Un rapporto serio e molto stretto, anche se la Angiolini dalla Venier ha affermato che non ha fretta di sposarsi, smentendo così il matrimonio che giornali e siti di gossip vogliono che si celebri presto. Anche il mister della Juventus è stato interrogato sulla questione e la sua risposta, lasciata ai microfoni di Striscia la Notizia, potrebbe cambiare le carte in tavola. Come stanno allora le cose per i due? Queste nozze ci saranno o no? Una foto sospetta aveva addirittura anticipato un matrimonio segreto per i due. In alcune immagini, pubblicate a gennaio da Diva e Donna. Il settimanale li aveva pizzicati con la fede al dito. Se allora si parlava di nozze già celebrate, ora le ultime dichiarazioni della coppia, lasciano il matrimonio appeso ad un filo.

Allegri e Ambra si sposano? Lei dice: “Non sento l’esigenza“, e lui: “Vediamo!“

“Non sento più l’esigenza sociale di sposarmi“, ha detto Ambra Angiolini a Domenica In da Mara Venier. Poi ha continuato: “Tanto in questo Paese siamo sempre la moglie di, la fidanzata di, l’ex di“. Così l’attrice mette a tacere i rumors sulla sua relazione con Allegri, ma le cose tra di loro vanno a gonfie vele. Stare insieme all’allenatore ha significato tanto per lei. Dopo la fine della relazione con Francesco Renga, gli occhi della Angiolini sono tornati a cuoricino e come ha dichiarato: “Ne è valsa la pena“. Nonostante le sue ultime parole, Allegri, raggiunto da Striscia la Notizia ha invece risposto con un secco “Vediamo“, quando l’inviato Valerio Staffelli gli ha chiesto delle fatidiche nozze. Anche se, giornali di gossip e siti web li vorrebbero sposati molto presto, la coppia non sembra avere fretta. Per ora si godono il bellissimo rapporto d’amore che li lega da diverso tempo, e poi come si dice: chi vivrà vedrà!

Mara Venier difende Ambra: “Mi spiace molto“

Dopo la sua ospitata a Domenica In, Ambra Angiolini non avrebbe messo i telespettatori d’accordo con le parole rilasciate ai microfoni di Rai 1. A rivelare cosa è successo dopo la puntata di domenica 28 aprile, la conduttrice Mara Venier che ha voluto difendere sui social Ambra. “Ho letto commenti poco carini nei confronti di Ambra. Mi spiace molto!“, ha rivelato la Venier sul suo profilo Instagram. Insieme alla foto che la immortala insieme all’attrice, la Venier continua dicendo: “Ieri a Domenica In è stata molto spiritosa. Abbiamo scherzato e ci siamo divertite“. Ma quali brutti commenti avrebbero fatto scatenare la reazione della conduttrice?