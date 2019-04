Ambra Angiolini e Mara calve per Celentano: la Venier ripropone la sfida

Ambra Angiolini e Mara Venier, un programma tv con Adriano Celentano: la conduttrice fa la sua nuova proposta a Domenica In

Ambra Angiolini si lascia intervistare da Mara Venier a Domenica In, mostrando tutta la sua ironia e parlando, non solo del suo presente, ma anche del passato. La nota attrice italiana non può iniziare l’intervista con la sua esperienza a Non è la Rai, programma che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Ambra fu un volto amato da giovani e adulti all’interno della vecchia trasmissione Rai, a cui non può non essere riconoscente. La Angiolini, infatti, ci tiene a rivelare di essere molto fiera di essere nata proprio all’interno di quel programma. Ed ecco che ricorda quando in passato Adriano Celentano, a Milano, propose a lei e a Mara un nuovo programma tv. Le due, per prendere parte alla trasmissione, avrebbero dovuto restare calve. Si trattava di un progetto che poi non fu sviluppato, ma che ripropone proprio oggi la Venier. La conduttrice, per Celentano, confessa di essere pronta a restare senza capelli!

Mara Venier pronta a restare calva per Adriano Celentano, Ambra Angiolini e i premi conquistati

Mara e Ambra, insieme in un programma tv, riuscirebbero sicuramente a conquistare la maggior parte dei telespettatori italiani. Secondo quanto avrebbe voluto in passato Celentano, le dure dovrebbero però restare calve. Oggi la Venier vuole riproporre questo progetto e rivela di essere disposta a restare senza capelli pur di lavorare a fianco del noto cantante. Ambra sembra non essere, invece, pronta a commettere un gesto così folle. Intanto, la Angiolini pensa a tutti i premi che ha conquistato nel corso della sua carriera. Sono tutti conservati in casa sua e sotto ognuno di loro, fa presente, c’è scritto “rivelazione”. Proprio su questo punto, la Angiolini afferma: “Io mi devo rivelare sennò non funziona”.

Ambra Angiolini e l’amore per Massimiliano Allegri: “Ne vale la pena”

“Non sento più l’esigenza sociale di sposarmi, tanto in questo Paese siamo sempre la moglie di, la fidanzata di, l’ex di”, Ambra torna così a parlare del possibile matrimonio con Massimiliano Allegri. Probabilmente non ci saranno le nozze tra loro, ma l’attrice ricorda l’amore che prova nei confronti dell’allenatore della Juventus. “Una donna come me, se decide di far tornare gli occhi a cuoricino vuol dire che ne vale la pena. Mi ha insegnato la tenezza, la calma”, dichiara Ambra, profondamente innamorata del suo Massimiliano.