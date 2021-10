Ambra Angiolini e Striscia la Notizia: in campo gli avvocati, adesso è guerra

Ormai lo possiamo dire, è aperta la battaglia fra la ex Non è la Rai e la trasmissione di Antonio Ricci, ecco gli ultimi aggiornamenti

Possiamo a questo punto dire che è ufficialmente guerra aperta fra Ambra Angiolini e Striscia La Notizia. Dopo la consegna del Tapiro d’Oro alla ex protagonista Non è la Rai, infatti, fra le due parti in causa si è generata una querelle della quale di certo sentiremo ancora parlare a lungo.

Quest’oggi sono arrivati alcuni nuovi succosi aggiornamenti sul caso. Pare infatti che Ambra abbia deciso di adire a vie legali dopo la consegna del triste premio da parte della produzione, come sempre rappresentata dalla figura di Valerio Staffelli. L’indiscrezione è apparsa sul Corriere della Sera nel pomeriggio, alla luce della cancellazione della partecipazione di Ambra del Salone del Libro di Torino. Gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, in nome e nell’interesse dell’artista “si riservano di valutare ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli“. Questo è dunque quello che leggiamo in una nota ufficiale diffusa poche ore fa, che ha già trovato risposta da parte del programma.

Con un comunicato, la trasmissione ideata da Antonio Ricci si è difesa con le seguenti parole, “pronunciate” da nientepopodimeno che lo stesso Tapiro:

Mi sono limitato a raccontare quello che è visibile a tutti nel filmato pubblicato sul nostro sito, a prova di ogni smentita. Credo sia evidente la volontà di trasformare l’episodio in una telenovela.

La consegna del Tapiro Striscia la Notizia l’aveva fatta ad Ambra dopo le indiscrezioni legate alla fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Il siparietto ha scatenato un enorme polverone mediatico, stimolato in parte anche da un post della figlia di Ambra, Jolanda, avuta dal cantante Francesco Renga. Si è infatti parlato di double standard e maschilismo, visto e considerato che nessuno si è degnato di prendere in giro Allegri per quanto accaduto.

Striscia la Notizia, in realtà, aveva già provveduto a chiarire la sua posizione sulla vicenda. La trasmissione ha sottolineato come la consegna del Tapiro fosse già stata fatta a molte altre colleghe e colleghi di Ambra per lo stesso motivo. Nella nota stampa precedente il programma si era rivolto nientemeno che all’attuale ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti.