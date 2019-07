Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, niente matrimonio: il gossip

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, niente nozze: il matrimonio in forse, ma non l’amore che procede a gonfie vele

Gli ultimi spifferi del gossip nostrano, nell’ultimo periodo, hanno parlato di un imminente matrimonio tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Tuttavia pare che le nozze non si faranno, almeno per ora. A rivelarlo è stato il magazine Spy che però ha sussurrato che la cerimonia è soltanto rimandata di un anno. Dunque l’appuntamento slitterebbe al 2020. Nel frattempo i figli della coppia avranno tempo per ‘ambientarsi’ nel nuovo assetto familiare. Matrimonio o no, la passione tra l’ex allenatore della Juve e l’attrice è sempre ben viva e continua ad alimentare una relazione che, dopo due anni di amore, è sempre più solida.

Allegri e Ambra, le nozze possono attendere…

Un indizio che aveva fatto pensare che le nozze potessero essere imminenti, era giunto tra le righe della conferenza stampa in cui Allegri ha salutato il popolo juventino. “Starò fermo un anno – ha dichiarato il mister – Gli ultimi 16 sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti, la famiglia, i figli e gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata.” Dopo tali esternazioni in molti hanno pensato che il livornese fosse intenzionato a convolare a nozze con la Angiolini già in estate. E invece, pare che bisognerà attendere ancora…

“Non sento più l’esigenza sociale di sposarmi”, Ambra Angiolini a Domenica In

D’altra parte che non ci fosse una gran fretta da parte dei diretti interessati di andare subito al ‘sodo’ lo si poteva evincere interpretando le loro dichiarazioni recenti. “Non sento più l’esigenza sociale di sposarmi”, ha detto Ambra Angiolini a Domenica In da Mara Venier. “Tanto – ha proseguito – in questo Paese siamo sempre la moglie di, la fidanzata di, l’ex di”. Allegri, dal canto suo, raggiunto da Striscia la Notizia, ha invece risposto con un “Vediamo“, quando Valerio Staffelli lo ha pungolato sulle nozze. Insomma, il matrimonio è in forse ma l’amore no. Quello è confermato e naviga a vele spiegate.