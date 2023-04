Un nuovo inizio per Ambra Angiolini. L’attrice, che ha recentemente ritrovato l’amore al fianco dell’attore Andrea Boschi, ha condiviso una significativa foto sul suo profilo Instagram. Nel post in questione, la giudice di “X Factor” mostra il tatuaggio appena fattosi: tre meravigliose farfalle che volano una dietro l’altra. Un disegno che nasconde un messaggio molto importante. “Il 20 febbraio del 2016 ,in un momento di vita abbastanza “acido”, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini “ Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere “ ( Alda Merini ) … sono uscite”, ha scritto nella didascalia.

Un segno di rinascita e di rivalsa, un risorgere dalle ceneri per Ambra, che sembra essere finalmente rinata e tornata a splendere. La donna ha fatto riferimento al 2016 come un periodo buio per lei, probabilmente riferendosi alla rottura con l’ex marito Francesco Renga, avvenuta l’anno prima, che ha definito come un vero e proprio lutto. Oppure potrebbe anche star parlando di qualche altro avvenimento a noi sconosciuto. In ogni caso, quelle ferite formatesi in quegli anni si starebbero finalmente rimarginando e guarendo. Dopo la separazione con il padre dei suoi due figli, l’Angiolini credeva aver ritrovato la serenità al fianco del noto allenatore Massimiliano Allegri. Tuttavia, l’idillio si è poi improvvisamente spezzato a causa della drastica rottura dopo dei presunti tradimenti di lui.

Adesso, a distanza di un paio d’anni, un nuovo amore è entrato nella vita di Ambra: Andrea Boschi, attore piemontese di 42 anni. Tuttavia, aldilà della situazione sentimentale, pare proprio che Ambra sia arrivata a questa consapevolezza prima di tutto da sola, con la sua forza e la sua determinazione. Al suo fianco, ovviamente, i figli Leonardo e Jolanda, di 17 e 19 anni. Jolanda, in particolare, ha una relazione strettissima con la madre e ha subito commentato la foto del tatuaggio con un cuore più che esplicativo dell’affetto che le lega.

Il nuovo fidanzato di Jolanda Renga

Jolanda Renga, primogenita di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha ufficialmente presentato sui social il suo fidanzato. Il ragazzo si chiama Filippo Carrante ed è già stato approvato dai suoceri. Uno dei primi a commentare il post che li ritrae vicini in uno splendido scatto romantico in bianco e nero è stato proprio il cantante di Brescia. Francesco ha scelto due emoticon che nascondono benissimo il suo stato d’animo: una faccina che sospira. Insomma, una reazione simpatica di un papà geloso ma che ha ormai accettato che la sua bambina sia diventata grande.