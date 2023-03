By

Ambra Angiolini, con Andrea Bosca è davvero amore. Dopo la burrascosa conclusione della relazione con Massimiliano Allegri (pare che lui l’avrebbe tradita, come lasciato intendere senza troppi giri di parole dalla stessa conduttrice), l’ex volto di Non è la Rai ha allacciato un legame sentimentale con l’attore e regista 42enne (lei ha 3 anni più di lui). Nei giorni scorsi hanno cominciato a circolare le prime indiscrezioni relative alla neo coppia, ora è Chi Magazine, con degli scatti inediti, a ufficializzare definitivamente che i due stanno assieme. E pare che la love story sia già incardinata su un binario molto serio visto che la Angiolini ha già presentato in famiglia la nuova fiamma.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato la neo coppia impegnata a scambiarsi tenere effusioni per le vie di Milano. Le fotografie ritraggono i due durante una giornata particolare, l’8 marzo, ossia la data in cui casca la Festa della donna. Si notano Ambra e Andrea consumare una colazione insieme, con l’attore che non si è scordato di rendere omaggio all’amata con delle mimose. Con loro presente anche Jolanda, la figlia della Angiolini e Francesco Renga. Naturalmente Bosca ha consegnato pure a lei l’omaggio floreale.

D’altra parte, pochi giorni fa, era stata la stessa attrice a postare alcuni video su Instagram mentre stava cenando con Bosca il quale era intento a chiacchierare con i suoi figli. Insomma, le presentazioni in famiglia sono già state fatte. Ed è pure scontato che la Angiolini abbia avuto la benedizione dell’ex marito Francesco Renga. Finito il matrimonio i due hanno mantenuto un ottimo rapporto, aiutandosi reciprocamente. Un esempio di genitori separati in grado di superare il fallimento nuziale e di remare nella stessa direzione per il bene dei figli.

Per Ambra Angiolini e Andrea Bosca galeotto fu il set di “Protezione civile”

La scintilla pare sia scoccata la scorsa estate sul set della serie tv “Protezione Civile” girata a Stromboli. Fu lì che Ambra e Bosca si conobbero. Un interesse reciproco particolare che è via via andato crescendo. Oggi sono una coppia, auguri!