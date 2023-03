Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato: è Andrea Bosca, chi è

Sarebbe amore tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca. La conferma non è ancora arrivata dai diretti interessati ma le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna sembrano parlare chiaro. Si vede l’attore, volto di tante fiction Rai e Mediaset, che accompagna la collega in stazione a Roma. Prima del distacco i due, come potete vedere nelle foto più in basso, si scambiano baci e carezze e sembrano non averne mai abbastanza.

La coppia si è conosciuta sul set della serie tv Protezione civile (prossimamente in onda) e non si è più lasciata. Dopo la lunga relazione con Francesco Renga, durante la quale sono nati i figli Jolanda e Leonardo, e la storia con l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri che si è conclusa nel 2021, ora l’ex ragazza di Non è la Rai sembra aver ritrovato la serenità accanto ad Andrea Bosca. Quest’ultimo in passato è stato legato per tanti anni all’attrice Valeria Bilello.

Lo scorso settembre Ambra Angiolini è stata pizzicata in teneri atteggiamenti con un altro attore: Francesco Scianna. Baci, abbracci, carezze nella Capitale ma poi i due hanno fatto perdere le proprie tracce. Nessuna conferma ma neppure nessuna smentita sul loro flirt. Ambra non ha vissuto un periodo facile dopo la rottura con Allegri: i due si sono mollati a un passo dalla convivenza (pare per un tradimento di Max).

Chi è Andrea Bosca

42 anni, tre in meno di Ambra Angiolini, Andrea Bosca è un talentuoso attore piemontese. Ha iniziato a darsi da fare con la recitazione poco più che ventenne. Ha lavorato a tantissime fiction e film italiani. Senza dimenticare mai il teatro, sua grande passione.

Solo per citare qualche suo lavoro nel suo lungo curriculum: Carabinieri, La dama velata, I Medici, La porta rossa, Makari, Made in Italy. Ha lavorato pure all’estero: è stato protagonista della serie tv americana Quantico, con Priyanka Chopra.

Andrea Bosca non è mai stato sposato e ad oggi non ha figli. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con l’attrice napoletana ed ex veejay di MTV Valeria Bilello.