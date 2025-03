Ambra Angiolini crolla dopo lo spettacolo: il motivo e il video virale

Lacrime a dirotto per Ambra Angiolini al termine di una delle repliche di Oliva Denaro, spettacolo teatrale di cui è protagonista. Nelle scorse ore l’attrice si è esibita in una delle ultime repliche al teatro San Fernando di Napoli. Conclusa la performance, come da tradizione, è tornata sul palco. Il pubblico, evidentemente, ha gradito la sua interpretazione. Infatti le ha tributato un lungo e scrosciante applauso. Ambra è stata colta di sorpresa. Probabilmente non si aspettava un simile omaggio di stima. Travolta dalle emozioni si è messa a piangere, nascondendosi il volto tra le mani. Il video ha cominciato a circolare sui social, divenendo rapidamente virale.

Molti gli utenti che nelle lacrime della Angiolini hanno visto un gesto di estrema sensibilità. Una commozione tra gioia e gratitudine che ha fatto breccia in un tanti internauti, oltreché nel pubblico presente al San Fernando. L’attrice è infatti stata inondata sia dagli appalusi dal vivo, sia da quelli virtuali su TikTok. Sul palco sta portando la storia descritta nel libro Oliva Denaro. Trattasi della vicenda della prima donna che si è opposta al matrimonio riparatore dopo essere stata vittima di violenza. Ambientato negli Anni Sessanta, lo spettacolo, per certi versi, è ancora oggi attualissimo.

Ambra Angioli e la battuta sugli ex “casi umani”

Nei giorni scorsi Ambra Angiolini, in una intervista rilasciata a Leggo, ha pronunciato una battuta alquanto curiosa in riferimento ai suoi ex compagni. In particolare, quando le è stato domandato se abbia avuto un’amica rivale, è arrivata la seguente risposta: “No. Forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano talmente dei casi umani che me li hanno lasciati. Non interessavano a nessuna”.

Dunque l’unico salvato è Francesco Renga, con il quale la Angiolini ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. Chi invece non è stato salvato è Massimiliano Allegri, l’ex allenatore della Juventus con cui l’attrice ha vissuto quattro anni di relazione dal 2017 al 2021. Pare che la love story sia terminata a causa dei tradimenti di lui. Seppur Ambra non ha celato la sua delusione per come è terminata la relazione sentimentale, non ha mai confermato in modo netto le corna. Non le ha però nemmeno mai smentite. Allegri, sulla vicenda, non ha mai proferito parola.