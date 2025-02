Ambra Angiolini malata annulla lo spettacolo: come sta l’attrice

Ambra Angiolini è sempre solita condividere con i followers alcuni momenti della sua vita pubblica e privata e proprio qualche ora fa ha annunciato che le sue condizioni di salute non le permettono di andare in scena al Teatro Consorziale di Budrio. Lo ha riferito attraverso un post sui social che ha fatto molto preoccupare i fan che la seguono e supportano in ogni situazione.

Ambra Angiolini sta male

Ambra Angiolini sarebbe dovuta andare in scena con il suo spettacolo al Teatro Consorziale di Budrio questa sera ma per motivi di salute è stata costretta ad annullare l’evento. Ai suoi fan ha spiegato di aver contratto una brutta laringite che sta curando.

“Questa volta l’influenza mi ha trovato anche se non la stavo cercando, scusate ancora”. Ha scritto sotto al post pubblicato su Instagram in cui mostra un suo primo piano con un fazzoletto e un cappello addosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Lo spettacolo sarà recuperato ma non vi è ancora una data certa a cui fare riferimento. L’attrice ha aggiunto che sarà sua premura avvisare i suoi followers e tutti coloro che hanno acquistato i biglietti.

Lo spettacolo di Ambra Angiolini

Lo spettacolo di cui Ambra Angiolini è la protagonista prende il nome di Oliva Denaro. La trama prende ispirazione dalla storia vera di Franca Viola, giovane siciliana che intorno agli anni Sessanta è stata la prima a rifiutare il “matrimonio riparatore” dopo aver vissuto in prima persona una violenza.

Ambra Angiolini è, dunque, la protagonista di un racconto di formazione e autodeterminazione e sui vari palchi di tutta Italia metterà in scena la sua storia, partendo dall’adolescenza fino al passo decisivo di contrapporsi alla violenza e al sopruso, andando contro le convenzioni sociali dell’epoca in cui è vissuta Oliva. E’, quindi, un racconto in continua esplorazione dove l’amore in tutte le sue sfumature e complessità va ad intrecciarsi con le relazioni familiari, entrando nel vivo delle ambiguità della vita, la paura e la preoccupazione.

Giorgio Gallione in collaborazione con Angiolini ha firmato la drammaturgia e la regia, mentre, Guido Fiorato ha curato scene e costumi. Marco Filibeck, invece, ha curato il disegno di luci e le musiche sono di Paolo Silvestri. La produzione è stata affidata a Goldenart Production e Agidi.

Prossimi appuntamenti

Oltre allo spettacolo previsto per questa sera al teatro Consorziale di Budrio, Ambra Angiolini dovrebbe salire sul palco e andare in scena anche al Teatro Alfieri di Asti. L’evento è stato organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e l’appuntamento fissato è per il 25 febbraio alle 21.