Ambra Angiolini e Allegri si sposano a giugno 2019? Ultimi gossip

Il matrimonio di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri nell’estate 2019

Fiori d’arancio in vista per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Secondo gli ultimi gossip la coppia sta fissando il matrimonio per il prossimo giugno. Stando ai beninformati sono già pronte le partecipazioni e la lista degli invitati. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 14 novembre 2018, ha sorpreso la coppia in un negozio dove lui ha regalato alla fidanzata un orologio. Qualche settimana fa, invece, La Gazzetta dello Sport ha rivelato che l’allenatore della Juventus non organizzerà il camp per bambini a Livorno, come fa sempre ogni anno, perché impegnato con un altro evento. Le nozze? Molto probabilmente sì anche se per il momento i diretti interessati non hanno ancora parlato apertamente della questione.

Per Ambra Angiolini sarebbe il primo matrimonio, per Allegri no

Quello con Max Allegri sarebbe il primo matrimonio per Ambra Angiolini. Nonostante la lunga relazione con Francesco Renga – dal quale ha avuto i figli Jolanda e Leonardo, oggi adolescenti – l’attrice non ha mai indossato l’abito da sposa (se non per finzione). Diversa la situazione dell’ex calciatore: Allegri è stato sposato negli anni Novanta con Gloria, una donna estranea al mondo dello spettacolo. Da quell’unione è nata Valentina Allegri, la fidanzata di Piero Barone de Il Volo. Massimiliano è pure padre del piccolo Giorgio, arrivato sei anni fa dal legame con Claudia.

Da quanto tempo stanno insieme Ambra e Allegri

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si frequentano dal 2017. I due si sono conosciuti a Torino, dove l’allenatore vive, ad una cena con amici in comune. All’epoca l’ex ragazza di Non è la Rai stava girando un film nel capuologo piemontese. Per amore di Allegri Ambra ha cominciato a fare la pendolare tra Brescia, dove si è trasferita 15 anni fa per Renga, e Torino.