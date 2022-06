“Amber Heard sostituita in Aquaman 2”: un’altra attrice al suo posto

Amber Heard non dovrebbe più apparire in Aquaman 2, in uscita in tutto il mondo nel 2023 dopo il grande successo del primo film. A pesare sulla decisione finale la battaglia legale dell’attrice contro il collega ed ex marito Johnny Depp. All’inizio la Warner Bros aveva deciso di ridurre le scene del personaggio di Mera nel sequel della pellicola con protagonista Jason Momoa. In seguito alla vittoria in Tribunale di Depp pare che la produzione abbia optato per un taglio netto.

Una fonte ha assicurato a Just Jared che presto le scene già girate da Amber Heard saranno rimpiazzate con altre:

“La Warner Bros ha deciso di riassegnare il ruolo di Amber Heard a seguito di una prova su schermo. Rifaranno le scene con Jason Momoa e Nicole Kidman”

Sembra che Amber Heard verrà sostituita non solo in Aquaman and The Lost Kingdom ma pure in tutte le altre pellicole targate DC. Una vera e propria batosta per l’interprete americana, che in varie interviste ha ammesso di aver subito delle ripercussioni importanti sul lavoro dopo aver denunciato Johnny Depp.

Raggiunta da The Blast, Amber Heard ha smentito tramite un portavoce la notizia del licenziamento da Aquaman: “La fabbrica dei rumor va avanti sin dal primo giorno, inaccurata, insensibile e malsana”. Non è escluso, però, che la star americana abbia voluto in qualche modo proteggersi e mantenere così più a lungo il segreto.

Nei giorni scorsi si era parlato di un presunto arrivo di Paris Hilton ma data la scarsa esperienza da attrice dell’ereditiera è possibile che si tratti di una fake news. I fan sognano di vedere accanto ad Aquaman Emilia Clarke. L’interprete inglese ha già lavorato con Jason Momoa nella serie cult Game of Thrones e i due sono molto amici.

Un feeling dentro e fuori dal set che farebbe bene al prodotto finale. Sono in molti a voler boicottare il sequel di Aquaman se sul grande schermo riapparirà di nuovo Amber Heard, in questo periodo vittima di un vero e proprio linciaggio mediatico in seguito alla vittoria di Johnny Depp.

Aquaman 2 è atteso per il 17 marzo 2023. Confermati nel cast Jason Momoa e Nicole Kidman mentre David Leslie Johnson-McGoldrick tornerà nelle vesti di sceneggiatore. In qualità di regista ci sarà di nuovo James Wan, che curerà pure lo spin-off sui Trench.