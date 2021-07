Amber Heard ha avuto una figlia: annuncio a sorpresa dell’ex di Depp

Un annuncio a sorpresa quello che fa Amber Heard, che ha avuto una figlia tramite maternità surrogata. Lo fa sapere lei stessa attraverso un post su Instagram, dove dà il lieto benvenuto alla piccola Oonagh Paige, questo il nome scelto. L’attrice, ex moglie di Johnny Depp, ammette di essere entusiasta per poter condividere questa bellissima notizia con tutti i fan.

Amber ha accolto la sua prima figlia ad aprile, dopo aver cercato l’aiuto di una madre surrogata. L’attrice, interprete della principessa Mera in Aquaman, condivide una foto che la ritrae sdraiata con gli occhi chiusi, mentre stringe a sé la bambina. Con il nome scelto per la piccola, la Heard ha voluto onorare sua madre Paige, morta lo scorso anno.

Quattro anni fa ha deciso di avere un figlio, ma alle sue condizioni. Spera che si arriverà a un punto in cui sarà normale non volere per forza sposarsi o avere semplicemente qualcuno al proprio fianco prima di diventare madre. Una parte di lei vorrebbe che la sua vita privata non diventasse “affare degli altri”. Nonostante ciò, capisce che la natura del suo lavoro la porta a condividere queste notizie.

Tuttavia, è comunque entusiasta di poter fare questo lieto annuncio: “Lei è l’inizio del resto della mia vita”. Una fonte vicina all’attrice statunitense ha rivelato a Page Six che la piccola Oonagh “è assolutamente stupenda”. Amber ha sempre saputo di voler essere una mamma e ora questo suo grande desiderio si è avverato.

Non può non essere grata alla donna che ha contribuito a portare la bambina nella sua vita. Amber ora vuole che le donne, con problemi di infertilità, vengano supportate e che si rendano conto che ci sono tanti modi per avere un figlio.

Amber Heard e la lunga battaglia legale con Johnny Depp

La Heard ritrova il sorriso dopo i problemi nati durante la lunga lotta che sta affrontando a causa del burrascoso divorzio con il suo ex marito Johnny Depp. Infatti, i due sono stati spesso protagonisti dei titoli di giornali, per via della battaglia legale, che non è ancora finita.

Il divorzio di Depp e Amber è stato finalizzato a gennaio del 2017. I 7 milioni di dollari che ha ricevuto, l’attrice li ha donati in beneficenza. Durante questa lunga e dolorosa lotta, sono diventati pubblici episodi privati e abbastanza imbarazzanti.

A causa di tutto questo, l’immagine di entrambi nel mondo del cinema ne ha risentito. Ora Amber è pronta a iniziare una nuova vita e a mettere un punto a ciò che è accaduto prima ancora della nascita della sua prima figlia.