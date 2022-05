By

Periodo complicato per Amber Heard. Il processo contro l’ex marito Johnny Depp sta mettendo a rischio la sua serenità privata e professionale. Stando a quanto riportano alcuni magazine americani la presenza della bionda interprete in Aquaman 2, accanto a Jason Momoa, sarebbe stata drasticamente ridotta.

Pare che la Warner Bros abbia deciso di ridurre le scene di Mera, a cui presta il volto proprio Amber Heard, a soli dieci minuti. Una scelta che porterà indubbiamente ad uno stravolgimento della trama visto che si tratta di un personaggio importante per il protagonista.

In realtà negli ultimi mesi i fan di Johnny Depp avevano chiesto, tramite una petizione online, di sostituire Amber Heard con un’altra attrice, magari con Emilia Clarke che ha già lavorato con Jason Momoa nella serie tv Game of Thrones.

La produzione avrebbe però scelto di non licenziare Amber ma di ridurre parecchio la sua presenza sul grande schermo. Al contrario la Warner Bros non ci ha pensato due volte a far fuori Johnny Depp dalla saga di Animali Fantastici quando le accuse dell’ex moglie sono diventate di dominio pubblico.

Al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte di Amber Heard, impegnata da settimane nel processo contro Johnny Depp, al quale è stata legata dal 2015 al 2017. Un colpo di fulmine sul set di The Rum Diary finito tra accuse di violenza, attacchi mediatici e ripicche.

Tutto quello che sappiamo su Aquaman 2

Il sequel di Aquaman uscirà a dicembre 2022. Le riprese del sequel sono partite in ritardo a causa della pandemia da Covid-19. Top secret la trama del film. Il regista James Wan ha annunciato che il lungometraggio sarà molto più serio rispetto al primo film ed esplorerà nuove dinamiche del regno d’Atlantide.

Aquaman si è concluso con Arthur che diventa re del regno sottomarino e con tutta probabilità nella seconda pellicola vedremo il nuovo ruolo del supereroe. Un ruolo inedito, che metterà sicuramente a dura prova il diretto interessato. Oltre a Jason Momoa e Amber Heard sono stati confermati nel cast Nicole Kidman e Patrick Wilson.