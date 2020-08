Amaurys Perez oggi è allenatore di pallanuoto e vive a Bologna

Che fine ha fatto Amaurys Perez? Il cubano è tornato nel mondo della pallanuoto dopo le brevi incursioni in televisione. L’ultima apparizione risale al 2018, quando ha partecipato all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Oggi il 44enne è diventato il nuovo allenatore della De Akker Bologna, come spiegato in una intervista rilasciata a Novella 2000. Amaurys ha prontamente accettato la proposta dello staff dopo un consulto con la moglie Angela Rende, con la quale in passato ha condiviso pure l’avventura a Pechino Express. Angela ha sempre appoggiato il marito e così ha fatto anche questa volta. Per amore Amaurys farà il pendolare a partire da settembre: si trasferirà a Bologna per il suo nuovo lavoro ma appena potrà tornerà a Rende, in Calabria, dove vivono moglie e tre figli.

Amaurys Perez lascia la Calabria per fare l’allenatore di pallanuoto

“Siamo riusciti a organizzarci per non stravolgere la vita dei bambini. Verranno spesso a trovarmi , io tornerò a casa ogni qualvolta ne avrò la possibilità”, ha spiegato Amaurys Perez alla rivista diretta da Roberto Alessi. “Non è l’opzione più semplice ma ho la fortuna di avere una famiglia che mi supporta in tutto. I genitori di Angela ci daranno una grossa mano”, ha aggiunto. Amaurys comincerà a lavorare da metà settembre: in questo periodo è dunque più che mai concentrato sulla moglie e sui tre figli: Gabriel, 10 anni, Christian, 9 e Daisy, 3. Per la coppia non è stato facile avere dei bambini: in quattro anni Angela e Amaurys hanno subito ben sei aborti e secondo i medici non sarebbero mai riusciti ad avere degli eredi.

Amaurys Perez, in stand by il progetto della birra artigianale

Con il nuovo impegno con la pallanuoto, risulta assai difficile per Amaurys Perez concentrarsi su altro. Lo sportivo continuerà a stare per un po’ alla larga dal piccolo schermo mentre è ancora tutto da decidere il futuro della birra artigianale Zion che produce da circa tre anni, cioè da quando ha deciso di diventare pure un imprenditore. “È una cosa a cui tengo molto ma la priorità ora è Bologna. Appena avrò modo di sistemarmi e prendere le misure, potrò anche decidere come portare avanti il progetto della birra Zion”, ha puntualizzato Perez. Il progetto più importante per il momento resta legato alla pallanuoto: sembra proprio che Ama non abbia alcuna intenzione di riapparire in tv.

Amaurys Perez in Italia proprio grazie alla pallanuoto

Amaurys Perez è arrivato in Italia grazie alla pallanuoto. Era il 2004 quando è entrato nel club del Cosenza. E in Calabria ha conosciuto il grande amore della sua vita: Angela Rende. Sposati dal 2006 i due sono sempre apparsi uniti e affiatati. Nel corso della sua lunga carriera Perez ha vinto una medaglia d’oro ai Mondali di Shangai nel 201. Bronzo, invece, alle Olimpiadi del 2012.