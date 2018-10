Amaurys Perez e Angela: “Avere figli non è stato facile, abbiamo avuto 6 aborti”

Amaurys Perez e la moglie Angela Rende figli: 6 aborti in 4 anni

Amaurys Perez e Angela Rende sono tornati in tv. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi – che ha messo a dura prova il matrimonio dei due – la coppia è stata ospite di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo. Il cubano e la calabrese hanno parlato del loro amore, che va avanti da tanto tempo e si rafforza sempre più. Un sentimento che ha dovuto affrontare più di qualche difficoltà, come l’incapacità di avere figli. Oggi Perez e la Rende hanno tre bambini splendidi, ma per anni non sono riusciti a portare avanti alcuna gravidanza. Angela ha avuto ben sei aborti spontanei e per i medici era spacciata: secondo i dottori non avrebbe mai avuto eredi.

Il passato doloroso di Amaurys Perez e Angela Rende

“Abbiamo avuto 6 aborti. Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato solo nel 2010, quando non ci speravamo più”, hanno raccontato Amaurys Perez e Angela Rende a Caterina Balivo. “In quei quattro anni abbiamo fatto e provato di tutto pur di avere un bambino. Abbiamo provato varie inseminazioni, sono diventato praticamente un ginecologo esperto”, ha scherzato il pallanuotista. “Abbiamo girato il mondo pur di riuscire a fare un figlio ma i medici ci avevano assicurato che non ce l’avremmo mai fatta”, ha aggiunto la Rende, che col marito ha condiviso l’esperienza a Pechino Express qualche anno fa. Dopo aver provato così tanto dolore la coppia era pronta per l’adozione. “Ci eravamo arresi, volevamo adottare e dare così una famiglia a qualche bambino abbandonato. Poi però Angela è rimasta incinta”, ha ammesso Perez.

Amaurys Perez e Angela Rende oggi hanno tre figli

Contro ogni aspettativa scientifica, Amaurys e Angela sono riusciti ad avere tre bambini. Gabriel è nato nel 2010, nel 2011 è arrivato Christian mentre la piccola Daisy è del 2017.