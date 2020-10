AmaSanremo 2020: come funziona e dove abbiamo già visto i concorrenti

Tutto pronto per il nuovo progetto televisivo dedicato alle Nuove Proposte del prossimo festival della canzone italiana. Gli artisti protagonisti e come funziona la gara.

Oggi è il giorno di AmaSanremo, la trasmissione che farà conoscere al pubblico i venti giovani ancora in corsa verso le Nuove Proposte di Sanremo 2021. Un appuntamento settimanale, in onda il giovedì sera dopo la fiction Doc – Nelle tue mani, che nelle prossime settimane andrà in onda con un solo episodio per dare spazio ad AmaSanremo. Alla conduzione di questo speciale e nuovo progetto dedicato ai Giovani ci sarà Amadeus, ma non sarà da solo.

La giuria è formata da nomi ben noti: Morgan, Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra d’Europa. Sono venti i giovani cantanti ancora in corsa, che hanno superato le varie selezioni e saranno protagonisti della seconda serata di Rai Uno. Tra questi non c’è Francesco Monte, escluso prima di arrivare ad AmaSanremo. Il programma andrà in onda per cinque settimane, sempre il giovedì sera, e selezionerà i dieci cantanti che accederanno alla serata finale.

In ogni puntata di AmaSanremo 2020 si esibiranno quattro concorrenti e solo due supereranno il turno. Il voto è affidato alla giuria televisiva, al televoto e alla commissione musicale. Alla fine quindi i venti cantanti quindi verranno dimezzati. I dieci selezionati si esibiranno nella serata finale del 17 dicembre, serata in cui verranno scelte le Nuove Proposte del prossimo Sanremo.

Presente ad AmaSanremo anche Arisa, che introdurrà i giovani artisti e darà loro preziosi consigli. Questi invece i venti cantanti di AmaSanremo, seguiti dai brani con cui sono in gara e dove li abbiamo già visti (alcuni di loro, almeno):