Amanda Lecciso e Iago Garcia, rottura. Lei: “Ecco perché è finita e i rapporti oggi”

The end, la love story tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, è giunta su un binario morto. La notizia era nell’aria da giorni. Molti fan si erano resi conto che tra i due qualcosa non stesse procedendo per il verso giusto. Una serie di congetture che si sono rivelate più che fondate. Nelle scorse ore, infatti, la sorella di Loredana Lecciso ha confermato che si è conclusa la frequentazione con l’attore spagnolo, spiegando anche i motivi che hanno spinto la storia in direzione del naufragio. La sua versione dei fatti l’ha raccontata in una intervista concessa al quotidiano campano Il Mattino.

Rottura! Un elemento fondamentale della fine della relazione è stata la distanza. “Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna”, ha dichiarato Amanda, a proposito dello sviluppo del rapporto con Garcia. La donna ha però voluto evidenziare che la decisione di dirsi addio è stata presa senza traumi e che con l’attore spagnolo è rimasto un bel rapporto. Nessun rancore e nessun risentimento.

Amanda e Iago si sono conosciuti nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Hanno però iniziato a frequentarsi intimamente solamente dopo la conclusione delle rispettive esperienze nel reality show più spiato d’Italia. Avevano confermato che avevano scelto di provare ad approfondire la loro conoscenza anche durante un’ospitata a La volta Buona, programma di Rai Uno timonato da Caterina Balivo.

Nei mesi scorsi hanno passato del tempo assieme in Puglia, terra d’origine di lei. Non sarebbe però scattato quel trasporto che permette di superare gli ostacoli più difficili in una coppia, come quello ad esempio rappresentato dalla distanza. Da qui la decisione di salutarsi, prendere ognuno la propria strada e augurarsi il meglio.

Una coppia nata al Grande Fratello che invece resiste è quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sarebbero addirittura pronta ad andare a convivere. Questo almeno è ciò che sussurrano i presunti ben informati. C’è chi invece continua ad essere scettico sulla love story, scommettendo che naufragherà a breve. Come al solito sarà padre tempo a dimostrare chi ha ragione e chi ha torto.