Amanda Lear, gaffe su “donne brutte”. Coinvolta Serena Rossi: la reazione

By

A Canzone Segreta (Rai Uno) è sbarcata Amanda Lear, bellezza senza tempo, che ha colpito per il suo intramontabile charme e il suo fascino atemporale la padrona di casa Serena Rossi. Colpita e affondata verrebbe da dire, visto che la diva francese naturalizzata britannica, dalla giovinezza avvolta nel mistero (non si è mai saputa la sua reale data di nascita e neppure dove di preciso abbia passato l’infanzia), inavvertitamente si è resa protagonista di una gaffe proprio nei confronti della conduttrice.

Serena, vista da vicino Amanda, non ha resistito dal chiederle quale fosse il suo segreto di bellezza. La risposta ha lasciato tutti di stucco: “Il segreto di bellezza è mettersi accanto a una donna brutta…”. Da notare che sul palco erano presenti soltanto la Lear e la Rossi. Infatti quest’ultima ha strabuzzato gli occhi. Amanda, accortasi dello scivolone, è corsa subito ai ripari: “Mhh non dico per te…”. Serena si è lasciata andare ad un sorriso divertito, chiudendo l’involontario siparietto che si è creato.

La diva ha poi regalato una seconda chicca. Quando la Rossi le ha chiesto che sensazioni avesse circa gli ospiti a sorpresa che avrebbe visto di lì a poco, ha dichiarato: “Di solito fanno venire la gente che non vuoi vedere più nelle tua vita”. Anche in questo caso Serena ha riso, cogliendo positivamente l’umorismo di Amanda. Spazio quindi ai personaggi che sono stati chiamati ad omaggiare la cantante.

Lo stilista Jean-Paul Gaultier e Pippo Baudo hanno fatto pervenire nel programma due videomessaggi, tessendo le lodi della Lear, la quale poi ha assistito a un terzetto canoro firmato da tre ‘bellissimi’. Vale a dire Mario Ermito Sergio Muniz e Francesco Monte. “Invecchiano bene”, ha chiosato, osservandoli da vicino dopo la conclusione dell’esibizione.

Canzone Segreta, emozioni per Raoul Bova, Paola Perego, Gigi D’Alessio, Claudia Gerini e Francesca Fialdini

Nel corso della terza puntata sono stati ospiti, oltre ad Amanda Lear, Raoul Bova, Paola Perego, Claudia Gerini e Francesca Fialdini, tutti particolarmente emozionati per le sorprese ricevute. A godere di un tributo anche Gigi D’Alessio, che, sbarcato nella trasmissione in qualità di ‘sorpresa’, si è ritrovato tra gli ospiti (una delle persone che gli hanno riservato un caloroso saluto è stata Arisa).