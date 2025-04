Amanda e Iago, è amore dopo il Grande Fratello: lei ufficializza la relazione

Sono stati, in assoluto, le prime due persone che il pubblico di questa ultima edizione del Grande Fratello, ha sognato di vedere insieme. Stiamo parlando di Amanda Lecciso e Iago Garcia, che all’interno della casa più spiata d’Italia, avevano dimostrato di avere una certa intesa. Nonostante questo, durante i primi tempi si nominavano sempre al televoto e questo ha fatto sì che questo amore tra di loro non decollasse. Dopo il ripescaggio di Iago nella casa, i due hanno avuto modo di riavvicinarsi un altro po’ ma niente che potesse far pensare al pubblico ad una storia d’amore. Poi, quando si sono ritrovati fuori dal reality show, hanno cominciato a vedersi sempre più spesso finché tra di loro non è sbocciato un vero e proprio sentimento. A confermarlo è stata Amanda durante una chiacchierata con Alfonso Signorini.

“Che dire, nulla che tu già non sappia. Stiamo passando delle belle giornate, per noi è una piccola vacanza… Siamo in Puglia e stiamo molto bene“ ha raccontato Amanda, quando il conduttore del programma a cui lei ha partecipato, ha cominciato ad indagare in modo significativo per arrivare ad una verità che, ovviamente, è riuscito ad ottenere senza troppi sforzi. “Se alla famiglia piace Iago? Ma a chi è che non piace, è una persona stupenda, è così come si vede. E’ una persona diretta, molto ironica, ed è molto piacevole passare del tempo con lui”.

Amanda e Iago sono una coppia: la gioia dei fan

A dare la conferma di tutto ciò ai fan sono state in primis le numerose cene a cui hanno preso parte insieme durante i primi tempi, poi la scorsa sera Amanda ha pubblicato un video in cui inquadrava Iago mentre andava a stendersi su un’amaca. Questo filmato ha tolto ai fan ogni più piccolo dubbio, ma Alfonso Signorini ci ha tenuto ad indagare per avere una conferma.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, la Lecciso ci ha tenuto a stare alla larga dagli uomini e da ogni tipo di frequentazione, facendo un percorso da sola e arrivando quasi fino in fondo, contando soltanto sulle sue forze. Il fatto che abbia aspettato di uscire dalla trasmissione per iniziare una frequentazione con Iago, è stato un gesto che è stato molto apprezzato dal pubblico.