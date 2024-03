Amadeus: tutti lo vogliono. Nove lo corteggia e propone nuovi quiz

Pare che Mediaset non sia l’unica a corteggiare Amadeus. Anche Nove avrebbe già pensato ad una serie di progetti per il conduttore dato che il suo contratto in Rai è in scadenza.

Tutti si contendono uno dei presentatori più acclamati al momento e mentre la sua permanenza in Rai potrebbe essere giunta al termine, pare che anche Nove gli stia facendo una proposta molto allettante. Ma è pur vero che al momento l’azienda dove si trova non se lo lascerebbe scappare per nulla al mondo. A lanciare l’indiscrezione è stato Tv Blog. Ciò si va ad aggiungere a quanto riferito qualche giorno fa da Dagospia, secondo cui anche Mediaset starebbe corteggiando Amadeus.

In particolare, Discovery avrebbe già pensato ad alcuni progetti in cui coinvolgerlo. Si tratterebbe infatti di una trasmissione preserale o in prime time che riguarda dei giochi che mettono davanti la tv tutta la famiglia, che andrebbe in onda tutti i giorni. E poi ci sarebbe anche un progetto legato ad una trasmissione musicale.

Insomma, seppur le proposte sulla carta possono sembrare molto allettanti per il conduttore, che ha ammesso di essere alla ricerca di stimoli nuovi, sembra impossibile che la Rai non gli riconfermi il contratto. E quindi che lui possa scegliere altre direzioni. Ma Discovery non si dà per vinto e, dopo Fabio Fazio, cerca in tutti i modi di sottrarre anche altri grandi nomi alla Rai.

La proposta di Mediaset che ha fatto infuriare i vertici

Secondo quanto rivelato da Dagospia, sembra che da mesi, ancor prima di Sanremo, Mediaset stia corteggiando Amadeus. Seppur lui non sia intenzionato a lasciare l’azienda in cui lavora ormai da anni, l’offerta che gli è stata proposta pare che sia “davvero allettante“.

Ciò avrebbe fatto infuriare i vertici Rai perché la concorrenza vuole rubare a tutti i costi il loro conduttore di punta. Non solo, sembra che quando l’azienda fosse interessata a Barbara d’Urso, qualche anno fa, non è stata fatta più alcuna proposta per “non calpestare i piedi alla famiglia“.

Insomma, la diatriba tra Rai e Mediaset è stata da sempre molto accesa ed è guerra agli ascolti. Soprattutto la rete berlusconiana ha bisogno di trovare urgentemente una soluzione. Non è da escludere che in questa contesa, dove al centro c’è Amadeus, tra due litiganti il terzo gode: ovvero Discovery.