Amadeus sincero: “Sul Nove male e torno ad Amici come CT”, poi la stoccata a Stefano De Martino

Amadeus, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ha parlato per la prima volta con la stampa dopo l’addio a Discovery. Intervistato dal settimanale Chi, ha ammesso senza troppi giri di parole che l’esperienza sul canale Nove è stata un flop. Ora è pronto a rimettersi in gioco ad Amici di Maria De Filippi. Negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di giudice nel talent. Nella nuova stagione lo si vedrà in una nuova veste: sarà uno dei commissari tecnici del programma, il cui format sarà in parte rivoluzionato. Il conduttore ravennate, nel corso della chiacchierata con il magazine edito da Mondadori, non ha nemmeno escluso un ritorno in Rai in un futuro non troppo lontano. Inoltre, ha lanciato una stoccata a Stefano De Martino, che ha ereditato da lui Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile, oltre a essere stato designato come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

Amadeus e il flop su Nove: “Rischiato di non farcela psicologicamente”

Due anni fa ‘Ama’, dopo cinque Sanremo stellari dal punto di vista degli ascolti tv e dopo aver reso Affari Tuoi una ‘macchina da guerra’, ha deciso di lasciare la Rai e di accettare l’offerta di Discovery. La missione era di far alzare l’asticella degli ascolti del canale Nove. Non è andata bene. Questa la riflessione di Sebastiani, che ha anche affermato che la scelta di andarsene dalla tv pubblica non è dipesa dal fattore economico:

“Io non sono andato via per soldi. Sul tavolo c’erano due contratti identici economicamente: quello della Rai e quello di Discovery. Stessa durata, stessa cifra […] Quando passi nel giro di pochi mesi dal 72% di share al 2%, se non hai una tua autostima, se non sei sereno, se non hai una famiglia vicino e pensi che la tua vita sia solo lo share e la televisione, non ce la fai psicologicamente.”

Amadeus, analizzando i risultati ottenuti sul Nove, ha ammesso candidamente che non sono stati quelli sperati: “Non ha funzionato, è inutile nasconderlo. Probabilmente sono più adatto alla tv generalista, con il pubblico del Nove eravamo come due binari paralleli che non si incrociano mai”.

Il nuovo ruolo ad Amici e il possibile ritorno in Rai

Al momento non c’è alcun progetto che spinga Amadeus verso un ritorno in Rai. Tuttavia il conduttore non chiude le porte a nessuno, nemmeno al servizio pubblico: “Tornare in Rai? Io non escludo niente. Fino a maggio sarò impegnato ad Amici, da giugno valuterò le proposte e i progetti”. A proposito di Amici, il format sarà rivoluzionato: verranno inserite anche le discipline sportive accanto a quelle storiche di canto e ballo. ‘Ama’ avrà un ruolo più presente rispetto a quello di giudice della fase Serale. “Sarò commissario tecnico”, ha dichiarato. Si tratta di una sorta di insegnante, un’evoluzione del ruolo di giudice.

Quando accettò per la prima volta l’offerta di Maria De Filippi di diventare giudice fece la seguente riflessione: “Ho pensato: “È un’esperienza che voglio fare, mi diverte, lo farò, con rispetto”. Rispettando i ragazzi e pensando sempre che al posto di uno di loro potrebbero esserci i miei figli”.

La stoccata a Stefano De Martino

Tornando alla Rai, Amadeus ha evidenziato che ha lavorato nel corso degli anni con tutti i dirigenti, al di là del loro colore politico: “È una questione di competenza, affinità”. Spazio poi a una stoccata nei confronti di chi ha ereditato i programmi da lui condotti. Il nome di De Martino non è stato fatto, ma è proprio il conduttore campano a essere subentrato a lui ad Affari Tuoi e a Stasera Tutto è Possibile: “Altri prendono il tuo posto e continuano ad avere successo con un programma già lanciato, mentre tu magari ricominci da capo”.

E ancora: “Sono programmi che ho lasciato io. Non sono Maradona e non ritiro la maglia, giustamente. Lo stesso Affari Tuoi era stato fatto da altri. Era stato messo in cantina e nessuno voleva farlo”. “Ora, come diceva Troisi, ricomincio da tre. Dal 3% che era lo share che facevo sul Nove. Diciamo che forse devo cominciare a tenermi gli show un po’ di più dei soliti quattro anni”, ha concluso.