Amadeus: scelta fatta. Cosa ha comunicato alla Rai

Dopo rumors sempre più insistenti alimentati dai dettagli rilasciati da varie testate giornalistiche ora è ufficiale: Amadeus lascia la Rai. Questa mattina il conduttore si è recato a Viale Mazzini per incontrare i vertici dell’Azienda e comunicare la sua scelta. A quanto apprende l’AdnKronos, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha incontrato il Direttore Generale annunciando la decisione di lasciare la Rai. E’ quasi sicuro quindi, anche il fatto che sia stato stretto un accordo con Discovery.

Amadeus è ufficialmente pronto a “traslocare”. Il conduttore a partire dalla prossima stagione televisiva non apparirà tra i volti Rai. La decisione arriva oggi, a seguito dell’ultimo incontro avvenuto alla Direzione Generale dell’Azienda a Roma.

Il presentatore si è riunito questa mattina con Giampaolo Rossi. Durante l’incontro, appena concluso, Amadeus ha comunicato all’Azienda la volontà di lasciare il Servizio Pubblico. Con l’evento di oggi si ufficializzano tutti gli insistenti retroscena e i rumors che da settimane si susseguivano sulla notizia.

Come riporta AdnKronos, l’ex direttore artistico del Festival ha giustificato la scelta aggiungendo che l’obiettivo di questo cambiamento lavorativo è quello di rinnovarsi ed innovarsi. Amadeus vuole impegnarsi in nuove sfide professionali che, quasi sicuramente, incontrerà proprio firmando l’accordo con Discovery.

Nonostante la decisione sembrasse ormai sicura, stando anche alle parole di Fiorello nei giorni scorsi, solo ora si è avuta l’ufficialità. D’altronde, già tutti sapevamo che Amadeus è un uomo aperto al cambiamento. Non è infatti la prima volta che il conduttore lascia la Rai.

L’esperienza fuori dalla Rai

Già nel 2006, dopo alcuni diverbi con gli allora vertici dell’Azienda di Servizio Pubblico, il conduttore aveva preso la decisione di passare a Mediaset. La scelta però, come ben sappiamo, non si rivelò vincente. Da allora la carriera di Amadeus non aveva più brillato, fino a quando il presentatore non era tornato sui suoi passi.

Con la firma di un nuovo contratto in Rai, il conduttore era rinato. Pian piano, a partire dalla sua partecipazione come concorrente a Tale e Quale Show, Amadeus è riuscito ad affermarsi tra i pilastri Rai, fino ad arrivare alla direzione artistica di Sanremo che – come sappiamo – ha rivoluzionato il Festival.

Con la decisione di lasciare nuovamente il Servizio Pubblico, il conduttore cambia rotta alla sua carriera nel momento di suo massimo splendore e dunque in una condizione totalmente diversa rispetto a quella che lo aveva portato a fare la stessa scelta quasi vent’anni fa. Attualmente Amadeus può infatti permettersi di migrare verso una rete considerata “minore” per – eventualmente – dare spazio a progetti che in Rai non avrebbero potuto vedere la luce.

Quando termina il contratto

In ogni caso, l’ex direttore artistico di Sanremo sarà legato all’Azienda di Servizio Pubblico fino al 31 agosto, giorno in cui termina il contratto. Poi, saremo curiosi di vederlo alle prese con una realtà diversa, dove raggiungerà il collega Fabio Fazio e probabilmente potrà prendere decisioni sull’intera direzione intrattenimento del Nove.

Nel frattempo vedremo Amadeus su Rai Uno fino all’1 giugno con Affari Tuoi. In più, come annunciato questa mattina da Fiorello, il conduttore è tra gli ospiti dell’ultima puntata di Viva Rai2 il 10 maggio. Il mattin show andrà in onda eccezionalmente dallo Stadio Olimpico e, a quanto pare, sarà una vera e propria festa d’addio per Amadeus (e probabilmente anche per lo stesso Fiorello).