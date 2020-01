Amadeus, Sanremo: Lisa tuona ancora, i retroscena della sua esclusione

Annalisa Panetta, vincitrice della prima edizione di Ora o mai più, svela dettagli inediti sulla sua esclusione al prossimo Festival di Sanremo e tuona su Amadeus

Intervistata dalla trasmissione radiofonica Whiteissimo, Lisa Panetta confessa i retroscena sulla sua mancata partecipazione alla nuova edizione del Festival di Sanremo e la delusione nei confronti del noto conduttore Rai Amadeus. La cantante calabrese spiega di aver nutrito già qualche sospetto prima di aver avuto la conferma dell’esclusione ufficiale dal concorso. Alcuni segnali erano già arrivati circa un anno fa da alcune persone molto vicine ad Amadeus. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato la cantante.

“Quando Amadeus è andata da Mara Venier ha cambiato subito argomento!”

Lisa è un fiume in piena e non riesce a contenere la sua rabbia per il “tradimento” subito dal conduttore romagnolo. “Amadeus non ha mantenuto la parola. Io non avevo riposto molte speranze in questo Festival di Sanremo, perchè avevo già notato cose strane. Subito dopo Capodanno [2019,ndr], mi viene detto da una persona molto vicina ad Amadeus ‘Da ora in poi starai ferma!’. Io per un anno ho subito il silenzio”. Poi, la Panetta cita la partecipazione del conduttore a Domenica In. “Quando Amadeus è andato ospite a Domenica in e Mara Venier ha fatto il mio nome, lui era imbarazzatissimo ed ha cambiato subito argomento”.

Lisa Panetta parla del Festival di Sanremo sfumato: “Mi hanno detto che la mia canzone era interessante, eppure non farò parte del cast!”

“Io ho sempre stimato moltissimo Amadeus, ma sono rimasta molto male sulla forma della mia esclusione a Sanremo. Quando ho mandato un messaggio ad Amadeus invitandolo a non farsi condizionare, lui mi ha risposto di stare tranquilla. Mi hanno detto che la mia canzone è interessante, eppure non farò parte del cast di Sanremo. La canzone era una canzone scritta da me” attacca la Panetta. Poche ore fa, lo sfogo su Instagram: