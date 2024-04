Amadeus rompe il silenzio: cosa ha fatto per placare gli animi

In questi giorni le indiscrezioni sul futuro di Amadeus sono tantissime. Sembra sempre più certa l’ipotesi che se ne vada dalla Rai per andare a Discovery. Voci di corridoio infatti sostengono che gli sia stata fatta un’offerta molto vantaggiosa, quasi irrinunciabile. Inoltre le motivazioni che si nasconderebbero dietro questo cambio di rete non sarebbero solo economiche. Infatti, sembra che il conduttore, soprattutto nell’ultimo anno, abbia ricevuto forti pressioni politiche. A Discovery ciò non accadrebbe.

Dopo circa una settimana di voci mai confermate e di accuse pesanti ai vertici Rai, Amadeus ha deciso di rompere il silenzio. Il conduttore ha messo una story, un selfie con una canzone emblematica in sottofondo, Relax, take it easy, di Mika.

Qualche utente su X, subito è andato a tradurre il testo della canzone e sembrerebbe essere stata scelta ad hoc per questo particolare momento. Infatti il brano consiglia di prendere le cose come vengono e di rilassarsi, passare oltre le delusioni e il rammarico. Al tempo stesso invita a rilassarsi perché ormai non c’è più nulla da fare, bisogna quasi rassegnarsi.

Amadeus rompe il silenzio con una storia su Instagram e con la canzone “Relax, take it easy” di Mika. Nelle foto accanto ho aggiunto il testo tradotto della canzone scelta da Amadeus. pic.twitter.com/Nb84Hn969l — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 14, 2024

Sembra dunque una frecciatina a ciò che sta accadendo ora. Nonostante nella foto lui appaia abbastanza rilassato, pare comunque che stia preparando i suoi ammiratori ad un cambiamento. Infatti anche la Rai finora non ha smentito la trattativa in corso che c’è con il conduttore.

I rumors e il futuro di Amadeus: cosa sta accadendo

Da una settimana circa non si fa che parlare del futuro in Rai di Amadeus. Circolano voci sempre diverse su ciò che starebbe accadendo dietro le quinte. Innanzitutto al conduttore pare che sia stata offerta una cifra da capogiro da Discovery e non solo, anche l’assoluta libertà di espressione e decisione. Un elemento da tenere fortemente in considerazione proprio perché pare che nell’ultimo anno Amadeus abbia subito forti pressioni politiche. Soprattutto durante la realizzazione di Sanremo 2024, sembra che al conduttore siano state fatte richieste particolari.

I vertici Rai, con un comunicato stampa, hanno voluto smentire tutto ciò. Ribadendo che il direttore artistico ha sempre avuto la massima libertà di espressione. Finora lui non si è mai esposto da quando sono uscite queste voci, nemmeno per smentirle. Questa story è la prima che pubblica dopo tutti i rumors.