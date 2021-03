Amadeus, quanto guadagna a Sanremo 2021: il presunto compenso

Svelata la cifra che il 58enne avrebbe intascato per via del suo duplice ruolo di conduttore e direttore artistico

Per il secondo anno consecutivo Amadeus è il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio il volto Rai guadagnerà più o meno quanto percepito lo scorso anno nonostante questa sia indubbiamente l’edizione più difficile della kermesse musicale per via della pandemia.

Per il suo impegno a Sanremo 2021, che va avanti ormai da mesi (almeno dallo scorso giugno), pare che Amadeus percepirà circa 500-600 mila euro. Una cifra sostanziosa dovuta, come già spiegato, non solo per il semplice ruolo di presentatore ma anche per quello di direttore artistico.

Amadeus ha infatti curato la 71esima edizione dell’evento in ogni minima parte, scegliendo i 26 cantanti in gara e i vari ospiti, conduttori e conduttrici. E a proposito di questi ultimi, pare che Fiorello percepirà 50 mila euro a serata. L’artista sarà presente a tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2021.

Stesso compenso, ovvero 50 mila euro a serata, per Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese doveva essere presente solo a quattro serate per via dell’impegno con Milan-Udinese ma il recente infortunio ha stravolto i piani. Ibra ha però già annunciato che tutto il compenso di Sanremo sarà devoluto in beneficenza.

L’attaccante ha spiegato di non aver accettato questo impegno di lavoro per una questione economica ma solo ed esclusivamente per farsi conoscere di più e regalare all’Italia qualcosa oltre il calcio. E Achille Lauro? Il cantante, che prende il posto che è stato di Tiziano Ferro nel 2020, non dovrebbe percepire più di 20-25 mila euro a serata.

Sempre secondo quanto scrive Davide Maggio pare che anche le co-conduttrici di Sanremo percepiranno la stessa cifra. E gli ospiti? Al momento non è dato sapere. Ma pare che proprio per una questione di budget non sarà possibile invitare Lady Gaga, in questi giorni a Roma per girare un film.

Dagospia ha infatti spifferato che il cachet della popstar italo-americana si aggirerebbe attorno ai 400 mila euro. Decisamente troppo per la Rai, che ha preferito concentrarsi su altri ospiti, come Laura Pausini, reduce dalla vittoria ai Golden Globes 2021.