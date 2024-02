Amadeus punzecchia la Ferrari: la risposta non tarda ad arrivare

Durante la prima conferenza stampa del festival di Sanremo, Amadeus ha ironizzato sulle luci che abitualmente usa nelle sue trasmissioni Paola Ferrari. La risposta della conduttrice non ha tardato ad arrivare.

In sala stampa il direttore artistico ha ammesso di fare fatica a vedere i giornalisti a causa delle luci troppo forti ed ha detto: “Sembro Paola Ferrari“. Ciò ha generato sgomento, così Amadeus, per riprendersi dalla battuta, ha mandato i saluti alla conduttrice.

Poco dopo Fanpage l’ha contattata, lei ha rivelato di non esserci rimasta male poiché entrambi sono legati da una grande amicizia, nonostante tifino due squadre avversarie: Inter e Milan.

“L’ho presa in modo giocoso, come è stato lui. Io e Amadeus siamo molti amici a parte il fatto che lui è interista e io sono milanista. Ho partecipato al suo Soliti Ignoti facendo un record da 300mila euro in beneficenza. La nostra è un’amicizia che dura da trent’anni e gli voglio molto bene. Per questo mi ha fatto ridere e gli ho subito risposto: ‘Ama, quelle luci così sono per piallarmi il naso’. Magari può invitarmi a Sanremo e vediamo come sto con le luci. Comunque mi ha fatto piacere che mi abbia ricordato e per me è un onore che lo abbia fatto nel momento più importante per noi, che è il Festival di Sanremo“.

Sembra quindi che la battuta non abbia infastidito la Ferrari, che anzi si è dimostrata molto divertita. Ma ha colto l’occasione per fare un appello all’amico, chiedendogli un posto all’interno della kermesse. Dato che, qualche anno fa, la sua “amata” collega Diletta Leotta ha avuto questa occasione: “Non mi ha mai invitato. Io non sono mai andata, solo come giornalista ma mai sul quel palco. Eppure c’è andata Diletta Leotta, c’è andata Ilaria D’Amico, ma io mai“.

La conduttrice ha detto di essere pronta anche per “un invito last minute“. Chissà se Amadeus troverà un piccolo spazio per lei, per farsi perdonare.

La prima conferenza stampa

Questa mattina si è tenuta la prima conferenza stampa del festival di Sanremo. L’emozione e la curiosità per l’evento che inizierà domani 6 febbraio sono tante.

Il direttore artistico, rispondendo alle domande, ha chiarito di non aver ricevuto nessun tipo di pressione da parte delle istituzioni politiche e che l’ad Roberto Sergio gli ha lasciato carta bianca.

Ha poi chiarito di aver scelto 30 Big poiché non ha saputo scartare alcune canzoni che secondo lui meritano davvero e non vede l’ora che il pubblico possa ascoltarle. Ha anche ammesso di aver cambiato il regolamento poiché non potrebbero essere accettati testi totalmente in un’altra lingua o in dialetto. Ma la canzone di Geolier è interamente in napoletano. Amadeus ha detto di aver cambiato lui stesso le regole pur di far entrare in gara il giovane.

Per quanto riguarda i super ospiti e i co- conduttori non sono previsti monologhi, se non per qualche caso particolare, ma Amadeus non ha voluto svelare troppo. Ha anche chiarito che non verranno dedicati dei momenti alle guerre attualmente in atto come è stato fatto lo scorso anno, mentre il 10 febbraio qualche minuto sarà dedicato alla giornata del ricordo per le foibe.

C’è grande fermento e ormai manca pochissimo al grande evento che tanti italiani (e non solo) aspettano. Molti sono curiosi di ascoltare le canzoni e di vedere cosa ha preparato questa volta Amadeus, soprattutto perché dovrebbe essere il suo ultimo festival.