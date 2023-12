Amadeus-Presta, i no alle ospitate a Sanremo: i motivi della rottura

Solo pochi giorni fa, Italia Oggi riportava la presunta rottura tra Amadeus e Lucio Presta, suo manager. La motivazione sembrava legata ad una volontà del cinque volte conduttore del Festival di Sanremo di avere maggiore autonomia. A distanza di poche settimane dall’inizio della kermesse, quindi, si sarebbe consumata la fine del sodalizio.

Amadeus-Presta: il retroscena sugli ospiti di Sanremo

A fare luce sull’accaduto è stato di recente Dagospia. Il portale ha infatti svelato un presunto retroscena sul vociferato divorzio tra Presta e Amadeus. Sembra che ad opporsi alle imposizioni degli ospiti scelti dall’agente dello showman siano stati l’ad Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi. Presta avrebbe quindi chiesto l’appoggio di Amadeus, con quest’ultimo che avrebbe risposto picche. Stando a quanto si legge, Amadeus, come direttore artistico del Festival, sarebbe stato d’accordo con i vertici della Rai.

Italia Oggi, nel parlare della già citata questione, aveva spiegato come, nelle precedenti edizioni del Festival di Sanremo, non tutte le decisioni sarebbero state prese dal direttore artistico. Sembrava infatti che, mentre Amadeus si sarebbe occupato delle scelte musicali e dei cantanti in gara, Presta avrebbe pensato agli ospiti. Quest’anno, però, il conduttore e direttore artistico della kermesse si sarebbe opposto a questa limitazione. Ora il retroscena, da prendere con le pinze, che sembra aggiungere nuovi dettagli sulla presunta rottura tra Amadeus e Lucio Presta.

Dagospia non si è fermato qui e ha aggiunto che Presta potrebbe avere qualche piccolo contrasto anche con un altro suo assistito: Checco Zalone. Precedenti indiscrezioni (riportate sempre da Italia Oggi) avevano parlato di un presunto distaccamento in corso da parte di Paolo Bonolis, altro assistito di Presta. Tempo fa, invece, questo passo sarebbe stato compiuto dall’ex del noto conduttore Mediaset, Sonia Bruganelli.

Sanremo 2024, i Big: ritorni e debutti

Con la finale di Sanremo Giovani, andata in onda in prima serata su Rai 1 lo scorso 19 dicembre, è ormai completo l’elenco dei cantanti in gara alla prossima edizione della kermesse. Ai 27 Big annunciati da Amadeus lo scorso 3 dicembre si sono infatti aggiunti Clara, Bnkr 44 e i Santi Francesi. Il prossimo febbraio assisteremo ad importanti ritorni in gara (come Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Negramaro e i Ricchi e Poveri), ma anche ad interessanti debutti (Alessandra Amoroso, Rose Villain e Gazzelle). Ci sarà poi una particolare novità per quanto riguarda la classifica dei trenta brani in gara, che rimarrà top secret fino all’ultima serata.