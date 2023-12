Amadeus e Lucio Presta, è rottura: divorzio clamoroso, i dettagli

Per Italia Oggi sembra ormai certa la rottura tra Amadeus e il suo manager Lucio Presta. Dopo anni di collaborazione e a pochi mesi dal quinto festival di Sanremo del conduttore, sembra che i due siano giunti ad un punto di non ritorno. Già da qualche giorno circolava questa voce ma oggi sarebbe arrivata la conferma.

La motivazione che avrebbe spinto Amadeus a distaccarsi dal suo manager sarebbe la volontà di maggiore autonomia. Sembra infatti che, nelle precedenti edizioni del festival, non tutte le decisioni sono state prese dal direttore artistico. Secondo quanto stabilito, delle scelte musicali e dei cantanti in gara se ne occupava Amadeus, mentre degli ospiti Presta.

Ma quest’anno qualcosa è cambiato e sembra che il conduttore si sia opposto a questo limite che gli era stato imposto, tanto che, come ha ribadito più volte, quest’anno non sono previsti super ospiti, poiché il focus saranno le canzoni in gara.

Dunque, sarebbe questo il motivo che avrebbe portato alla rottura di un sodalizio così importante e che ha contribuito all’ascesa di Amadeus.

Divergenze con Paolo Bonolis

Secondo quanto riportato da Italia Oggi, Presta avrebbe dei problemi anche con Paolo Bonolis. Si mormora, infatti che, anche il conduttore si stia distaccando dal manager. Poco tempo fa questo passo era stato compiuto dalla sua ex, Sonia Bruganelli.

In questo caso si parla di veri e propri attriti e non si esclude, quindi, che Presta debba rinunciare anche ad un altro importante conduttore.

Festival di Sanremo 2024

Quest’anno il festival vedrà 30 cantanti in gara, 27 Big e 3 usciti da Sanremo Giovani. La competizione tra le nuove proposte si è tenuta il 19 dicembre e a vincere sono stati: Clara, Bnkr 44 e i Santi Francesi. Con l’occasione i Big hanno annunciato i titoli delle canzoni che porteranno in gara.

A condurre, per il suo ultimo anno, Amadeus. In ogni serata lo accompagnerà un personaggio diverso: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

In gara ci saranno vecchi ritorni come Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri, Fiorella Mannoia, i Negramaro. Poi alcuni personaggi che cavalcheranno per la prima volta il palco (in veste di concorrenti) come Alessandra Amoroso, Alfa, Rose Villain, Gazzelle. Non mancheranno artisti per cui già si teme la polemica come Big Mama e Le Sad.