Amadeus, perché Soliti Ignoti oggi e domani non va in onda

Pausa per il game show di Rai 1 prevista per questa e domani sera. Ecco cosa ha portato la rete a sospendere la trasmissione

Su Rai 1 ormai dopo il Tg delle 20.oo il programma di Amadeus Soliti Ignoti è un appuntamento fisso per gli amanti dei giochi d’intrattenimento sul Servizio Pubblico. Il game show è uno dei più apprezzati dal pubblico italiano, complice anche il fatto che Amadeus è uno dei conduttori maggiormente amati dai telespettatori.

Purtroppo però nella serata di oggi 19 gennaio 2021 e in quella di domani 20 gennaio il pubblico di Rai 1 dovrà rinunciare al loro beniamino e al suo programma. Quest’ultimo non andrà in onda per lasciar spazio a due appuntamenti di spicco.

Al posto dei Soliti Ignoti questa sera verrà trasmesso lo Speciale Tg 1. Qui verrà mandata in onda la Comunicazione al Senato del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Il tutto tratterà la odierna giornata in Senato che ha visto protagonista il voto di fiducia al governo Conte. Mentre domani sempre alle 20.30 ci sarà la Supercoppa Italiana. La partita di calcio sarà giocata da Juventus contro Napoli.

La differenza tra i due nuovi appuntamenti sta nel fatto che mentre la trasmissione dell’evento calcistico di domani era già stato previsto, l’interruzione della puntata di oggi dei Soliti Ignoti è stata del tutto inaspettata. Il programma di Amadeus tornerà regolarmente in onda dopodomani, ovvero giovedì 21 gennaio. In quella giornata in prima serata ci sarà anche Che Dio ci aiuti 6, che riprenderà le avventure di suor Angela, la ormai madre superiora più amata della tv italiana, alle prese con il suo convento.

Amadeus, gli ultimi aggiornamenti sul Festival di Sanremo

Nel frattempo Amadeus è anche impegnato sul fronte Sanremo 2021. Infatti fervono i preparati per il Festival della Canzone Italiana. Nonostante le ipotesi su una riprogrammazione in merito alle date, lo staff dell’evento musicale ha confermato che si terrà dal 2 al 6 marzo.

Alcuni problemi erano nati in merito al nuovo DPCM però alla fine il Festival non ha subìto nessuna modifica. Se non che è ancora in equilibrio la questione che riguarda il pubblico. Infatti, molte sono state le polemiche che si sono susseguite nell’ultimo periodo sulla presenza o meno di una platea e/o dei giornalisti. Sono state buttate giù anche delle idee, una tra queste quella della nave da crociera.

Tuttavia, ancora non si è giunti una decisione certa sul tutto. Anche per gli ospiti che parteciperanno al Festival della Canzone Italiani si è in dubbio. In questo caso però si è molto propensi a far ricadere la scelta su quelli italiani, sia per una questione di sicurezza che di facilità nella mobilità, proprio a causa delle norme anti-Covid.