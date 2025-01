Amadeus, paura per la moglie Giovanna: ch’è successo e come sta

Sono stati momenti di paura per Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. La showgirl è difatti finita al pronto soccorso in seguito ad un incidente che l’ha vista coinvolta. A dare la notizia è stata lei stessa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, commentato da numerosi personaggi dello spettacolo che le hanno espresso il proprio affetto e supporto. Scopriamo meglio che cosa è successo e come sta ora.

Incidente per Giovanna Civitillo: che è successo e come sta

Giovanna Civitillo, showgirl e moglie del conduttore Amadeus, ha avuto un incidente. A dare la notizia è stata lei stessa con un post pubblicato sui social. Nello specifico Giovanna ha condiviso una foto in cui la si vede con il braccio destro fasciato, una flebo attaccata al sinistro ed un’escoriazione sul mento. In accompagnamento all’immagine, Civitillo ha aggiunto una didascalia in cui ha spiegato di essersi dovuta recare al Pronto Soccorso del Policlinico di Milano.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente. Giovanna, difatti, non ha spiegato cosa sia accaduto di preciso ma ha scritto che le sarebbe potuta andare molto peggio. Ci ha poi tenuto a ringraziare tutto il personale dell’ospedale che l’ha soccorsa ed assistita in seguito all’accaduto. Numerosi sono stati i follower che si sono preoccupati per lei e le hanno chiesto come stia adesso. Tra i tanti messaggi di affetto e solidarietà ricevuti non sono mancati anche quelli di tanti suoi colleghi nel mondo dello spettacolo. Tra i commenti si possono leggere quello di Chiara Ferragni, Orietta Berti, Matilde Brandi, Francesca Fagnani, Tosca D’Aquino, Antonella Clerici ed altri. In molti hanno lasciato l’emoticon di un cuore per mostrare la loro vicinanza alla showgirl. Chiaramente non manca anche il commento di Amadeus.

Se la maggior parte dei commenti sono positivi e di utenti che si sono preoccupati per le condizioni di salute di Giovanna, non è mancato tuttavia chi ha trovato nell’incidente un’occasione per criticare. Qualcuno, difatti, ha sottolineato alla moglie di Amadeus come sia inutile pubblicare foto del genere senza spiegare cosa sia accaduto nello specifico, accusandola di esibizionismo e di creare soltanto allarme.

Di seguito il post ed alcuni dei commenti ricevuti: