Amadeus di nuovo papà? Delle immagini accendono il gossip!

Amadeus, nome d’arte di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, potrebbe diventare papà per la terza volta. Sono difatti spuntate delle immagini che hanno acceso il gossip. A lanciare l’indiscrezione è stato nello specifico il settimanale Diva E Donna. Capiamo meglio per quale motivo lui e sua moglie Giovanna Civitillo potrebbero aspettare un nuovo bambino.

Il settimanale Diva E Donna ha lanciato uno scoop che riguarda il conduttore Amadeus, che vedremo a breve sul Nove, e la sua dolce metà Giovanna Civitillo. Nel numero in uscita in edicola, difatti, c’è un servizio che riguarda una presunta gravidanza di Giovanna. Il gossip è impazzato in seguito ad un avvistamento della coppia fuori da una clinica di Milano. I due sono stati difatti paparazzati mentre uscivano sorridenti dalla clinica Mangiagalli, una delle principali della città dedicate alla nascita dei bambini. Stando alle immagini pubblicate da Diva E Donna con loro c’era anche il loro figlio José.

Immediatamente, quindi, ci si è domandati cosa ci facessero lì Amadeus e Giovanna. Possibile che lei sia nuovamente in dolce attesa? Potrebbe essere una pista. Al momento, tuttavia, non ci sono notizie certe a riguardo e si tratta di un semplice rumor. Possibile anche la famiglia fosse semplicemente lì per fare visita a qualcun altro che aveva appena partorito. Al momento né il conduttore né sua moglie Giovanna Civitillo hanno commentato la voce sulla possibile gravidanza, di conseguenza non c’è stata ancora nessuna conferma così come una smentita. Non resta che attendere delle loro eventuali dichiarazioni per scoprire se diventeranno presto di nuovo genitori oppure no!

I figli di Amadeus

Amadeus ha già altri due figli. La primogenita si chiama Alice ed è nata nell’ottobre del 1997 dal suo primo matrimonio con Marisa Di Martino. Il secondogenito si chiama invece José Alberto, che oggi ha 15 anni. Il ragazzo è nato il 18 gennaio 2009 dal suo secondo matrimonio con Giovanna Civitillo, la sua attuale compagna di vita. José, insieme alla mamma Giovanna, ha seguito in prima fila tutte le puntate del Festival di Sanremo condotto dal papà.