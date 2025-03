Amadeus, messaggio enigmatico della moglie Giovanna: le parole

Questo è stato il primo anno dal 2020 in cui Amadeus non ha condotto il Festival di Sanremo. Il ruolo di presentatore e direttore artistico è difatti stato affidato al collega Carlo Conti dopo il suo passaggio su Nove. Nonostante ciò si è continuato a parlare di lui, tra confronti e dichiarazioni di altri personaggi del mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore sua moglie Giovanna Civitillo, con cui è stato recentemente ospite a C’è Posta Per Te su Canale 5, ha pubblicato un post su Instagram che la ritrae proprio in compagnia di Amadeus. Nella didascalia in accompagnamento alla foto qualcuno ci ha letto una possibile risposta ai continui riferimenti al marito da parte di terzi. Scopriamo che cosa ha scritto.

Il post di Giovanna Civitillo

Quest’anno a condurre il Festival di Sanremo non è stato più Amadeus bensì Carlo Conti. Il conduttore ha lasciato la conduzione e la direzione artistica della kermesse canora dopo ben cinque anni di seguito a causa del suo passaggio su Discovery. Nonostante la sua assenza al festival, comunque si è continuato a parlare di Amadeus nella settimana di Sanremo e quelle immediatamente successive. Non sono mancati difatti i confronti tra le due conduzioni. Inoltre di lui ha parlato anche Simone Cristicchi, cantante in gara in questa 75esima edizione con il brano “Quando sarai piccola”, il quale ha sottolineato come avesse già presentato la canzone ad Amadeus ed il conduttore l’avesse scartata. Amadeus è stato inoltre tirato in ballo anche in merito ad Eleonora Giorgi. E’ stato difatti fatto notare come l’attrice non fosse mai stata invitata sul palco della kermesse canora dal conduttore.

Nelle ultime ore Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ha pubblicato sui social una foto che la ritrae proprio in compagnia del marito. I due si mostrano vicini e sorridenti, tuttavia oltre agli scatti qualcos’altro è saltato all’0cchio. Giovanna ha difatti accompagnato il post con una didascalia che recita testuali parole: “Ci sono parole e parole. Poi c’è la complicità che può concedersi il lusso di tacere”. Qualcuno ha letto in questo una possibile risposta alle recenti dichiarazioni su Amadeus. Per quanto enigmatico, tuttavia, è possibile che il suo messaggio fosse una semplice dedica d’amore per il marito.

Di seguito il post pubblicato da Giovanna sui social: