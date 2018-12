Amadeus: la malattia avuta a 7 anni e il sacrificio della moglie Giovanna

Amadeus e la malattia avuta a 7 anni: “Fui tra la vita e la morte”

Amadeus, il conduttore di Ravenna che tra qualche ora ritroveremo al timone del programma L’anno che verrà su Rai 1 in diretta da Matera, si è raccontato al settimanale Oggi. Ripercorrendo la sua vita e i suoi successi, si imbatte in un ricordo triste, che l’ha segnato nel profondo ma che ha superato con grande forza. Aveva solo 7 anni quando si è ammalato di nefrite, lottando tra la vita e la morte. Passò due mesi nell’ospedale di Bussolengo, e i genitori gli furono accanto in ogni momento, rivolgendosi a Santa Rita da Cascia. Non a caso, infatti, il suo nome è Amedeo Umberto Rita, a prova della devozione sua e della sua famiglia. A proposito di sua moglie Giovanna Civitillo, invece, conosciuta durante il programma L’Eredità in cui era una delle ballerine, Amadeus spende delle parole ricche d’amore. Per il conduttore de I soliti ignoti, programma di successo di Rai 1, la moglie è il suo vero punto di riferimento.

Amadeus e la moglie Giovanna: “Mia moglie mi piace come i primi anni”

Galeotto fu il programma L’Eredità, che fece scoccare la scintilla tra il brillante Amadeus e la ballerina Giovanna Civitillo. E dopo 15 anni, il loro amore è ancora più forte, fondato sulla quotidianità e sulla condivisione. “Ho capito che il segreto delle unioni riuscite è condividere“, confida il conduttore a Oggi. “Io e Giovanna ci cerchiamo, stiamo bene insieme, e non mi vergogno di dire che ho bisogno del suo sostegno per fare serenamente il mio lavoro“. Innamorati come il primo giorno, Amadeus e Giovanna hanno un bambino di nome Josè, mentre il conduttore ha anche un’altra figlia, Alice, che ha avuto dal precedente matrimonio e che studia a Londra. Una coppia semplice come tante altre, la loro, che alla mondanità preferisce stare a casa, viaggiare e stare con gli amici di sempre. E Giovanna, la donna che ha conquistato il suo cuore, ha fatto tanti sacrifici per stare accanto a lui.

Amadeus alla moglie Giovanna:”Nessun’altra donna avrebbe fatto per me quello che ha fatto lei”

È un amore profondo quello che lega il simpatico conduttore Amadeus alla moglie Giovanna Civitillo. E le parole che le ha dedicato durante l’intervista a Oggi sono ricche d’amore e di commozione. “Giovanna ci ha dedicato la vita“, ammette il presentatore che rivedremo al timone di Ora o mai più, e aggiunge: “Può essere che abbia qualche senso di colpa, ma credo che nessun’altra donna avrebbe fatto per me quello che ha fatto lei“. Amadeus si riferisce al periodo in cui la moglie faceva la ballerina, durante il quale le offrirono di partecipare a diversi programmi, tra cui anche Domenica In. Ma lei rifiutò, non sentendosela di lasciare per molti giorni lui e i bambini. C’è stato anche un altro periodo, però, in cui Giovanna gli è stato molto vicino. Un periodo lungo tre anni, in cui Amadeus, dopo il successo de L’eredità, passò a Mediaset per condurre un programma che fu subito cancellato. Insomma, quello tra Amadeus e Giovanna Civitillo è un amore che ha superato diversi ostacoli, ma che dopo 15 anni li vede uniti come il primo giorno.