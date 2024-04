Amadeus lascia la Rai? Parla Fiorello e svela il loro futuro

Fiorello a Viva Rai 2 in questi giorni sta ironizzando molto sulla decisione che sta prendendo l’amico per il suo futuro in Rai. Amadeus, in queste settimane, sta decidendo se rinnovare il contratto con la rete o se accettare la proposta di Discovery.

Ultimamente l’indiscrezione secondo cui il conduttore non vorrebbe firmare di nuovo con la Rai è sempre più insistente. Ma per la rete sarebbe un duro colpo perderlo e dunque l’ad Roberto Sergio sembra che stia facendo di tutto per trattenerlo. Ma, secondo Dagospia, ciò che porterebbe Amadeus a questo cambiamento non è il compenso che riceve bensì alcune limitazioni che gli vengono imposte e che, ultimamente, in Rai si fanno sempre più rigide.

Fiorello a Viva Rai2 ne ha parlato sia ieri mattina che poche ore fa. Con la sua solita ironia cerca di sdrammatizzare, ad esempio fa sondaggi tra il pubblico. Ma si è lasciato scappare alcune frasi che andrebbero a confermare tutte queste voci. Nella puntata di ieri aveva affermato l’esistenza di alcuni cambiamenti in atto, ma che non fosse autorizzato a parlarne. Oggi ha rincarato la dose.

“Amadeus, se mi stai guardando mandami una tua foto. Tranquillo, non dirò quello che so. Tanti giornalisti mi hanno chiamato, ma cosa avrei potuto dire? Io proverò a non dire niente fino al comunicato“.

Dunque dalle parole del comico si deduce che una trattativa in corso c’è. Non solo, in molti temono che se Amadeus dovesse cambiare rete, lo stesso destino sarebbe riservato a Fiorello. Ma su questo lui ha dato rassicurazioni: “Non è che se Amadeus va al Nove, me vado lì anche io. Io costo troppo“.

Chi prenderà il posto di Amadeus?

Se davvero il conduttore lascerà la rete, si pensa già a chi potrebbe sostituirlo. Inizialmente l’idea di Discovery era anche quella di comprare Affari Tuoi e quindi in un colpo solo prendere Amadeus e il suo programma. Ma questa cosa non potrà accadere. Infatti la Rai sulla trasmissione ha messo il veto assoluto.

Quindi a questo punto bisognerebbe pensare ad un suo sostituto e le indiscrezioni varie parlano di Stefano De Martino. L’ex ballerino ha già condotto vari game in Rai e sarebbe pronto a prendere il timone di un programma così seguito. Non solo, si parla di lui anche per Sanremo 2025.

Insomma, in questi giorni in Rai potrebbe davvero esserci un cambiamento epocale, se così fosse da una parte c’è Discovery pronto ad accogliere Amadeus. Dall’altra un De Martino che non vedrebbe l’ora di avere degli incarichi così importanti.