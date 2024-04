Amadeus ha comunicato alla Rai l’addio: che fine fanno i suoi show

Amadeus, lungo la giornata di martedì 9 aprile 2024, avrebbe incontrato informalmente i vertici Rai e li avrebbe messi al corrente della sua decisione di abbandonare la tv di Stato a fine stagione. Dunque, niente rinnovo di contratto. Quella che sembrava sino a qualche settimana fa una dinamica fantatelevisiva si sta concretizzando. Il retroscena è firmato da TvBlog che riferisce che manca ancora l’ufficialità, ma che, salvo colpi di scena, il futuro di ‘Ama’, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, dovrebbe essere lontano dall’azienda pubblica. Ma dove andrà? E i programmi che conduceva in Rai che fine faranno?

Sempre secondo quanto riferito da TvBlog, Amadeus sarebbe vicinissimo ad approdare sul canale Nove (Discovery) e quindi ha percorrere il medesimo tragitto fatto da Fabio Fazio un anno fa, occupandosi dell’intrattenimento. La Rai gli avrebbe fatto una simile proposta, ma pare che Sebastiani abbia voglia di cambiare aria e di cimentarsi in un ambiente più snello e meno burocratico di quello della tv di Stato.

Ci sarebbe anche l’ipotesi Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha smentito la trattativa, ma si sa che negoziazioni con personaggi di un certo calibro sono mascherate fino alla fine. Che significa? Che forse il numero uno del Biscione ha detto la verità o forse no. Quel che è certo è che ‘Ama’ ha mercato e avrebbe solamente che da scegliere dove andare.

E i programmi che conduce in Rai che fine farebbero? Affari Tuoi, riferisce sempre TvBlog, “è blindato dalla Rai (anche se la firma del contratto di prolungamento non è stata ancora suggellata), il destino di Soliti Ignoti pare più incerto. Sul famoso game delle identità nascoste ci possono essere dei dubbi circa il suo futuro sulla prima rete, tanto che potrebbe essere questo il programma che Amadeus si potrebbe portare in dote nell’access del Nove“.

A breve dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale dell’addio del conduttore alla Rai, salvo ripensamenti che non sono da escludere del tutto. Se però davvero Amadeus decidesse di andarsene, per la tv di Stato sarebbe uno smacco colossale. Lasciarsi sfuggire l’uomo di punta nonché il re mida degli ascolti di Rai Uno avrebbe davvero del clamoroso. Già lo scorso anno, quando fece le valige Fazio, si intuì subito che la perdita sarebbe stata pesante. A confermarlo i dati stellari fatti registrare da Che Tempo Che Fa Su Nove. Ora la grana Amadeus. Tempi duri per la governance di Viale Mazzini.