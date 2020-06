Giovanna e Amadeus, prima foto dopo quarantena e confessione: c’è José

Giovanna Civitillo e Amadeus, la storia d’amore continua: gli aggiornamenti da Instagram

La storia d’amore tra Giovanna Civitillo e Amadeus è nata in modo molto particolare perché i due si sono conosciuti all’Eredità quando lui era conduttore e lei si faceva scoprire giorno dopo giorno come showgirl con l’indimenticabile e sensuale scossa. Nessuno ha mai parlato di una crisi tra i due, e questo dimostra quanto l’amore che li lega sia forte e vissuto lontano dalle telecamere e dai giornali: come tutte le coppie, anche loro avranno avuto dei problemi ma a differenza dei tanti innamorati di cui vi parliamo ogni giorno Amadeus e Giovanna non hanno mai sbandierato ai quattro venti la loro vita privata e hanno sempre mantenuto una certa e apprezzabile riservatezza (se non fosse che siamo curiosissimi e vorremmo saperne molto di più sul loro conto…). Per fortuna i due hanno aperto un profilo Instagram in comune e tramite i social ogni tanto arrivano degli aggiornamenti. Come l’ultimo.

Amadeus e Giovanna, la prima uscita dopo la quarantena: una passeggiata col figlio José

Da Instagram infatti Giovanna e Amadeus fanno sapere che finalmente sono usciti dopo la quarantena; con loro anche il frutto di un amore di anni e anni, il piccolo José, che deve il suo nome a Mourinho, di cui – come i più aggiornati sapranno senz’altro – il conduttore è fan sfegatato. Nello scatto José non compare ma in realtà chi ha visto Sanremo 2020 sa che era in prima fila durante tutte le puntate assieme alla sua mamma. Il posto che Giovanna e Amadeus hanno scelto per farsi una bella passeggiata? La spiaggia. Con il fragore delle onde. E un sole che riscalda dopo le difficoltà di un lockdown necessario per la lotta al Coronavirus.

News Giovanna e Amadeus, la foto dell’uscita e i nuovi impegni del conduttore: attesa per Sanremo 2021

Giovanna e Amadeus si sono conosciuti nel 2003, hanno avuto José nel 2009 e nello stesso anno si sono sposati: un amore forte che ha permesso al conduttore di superare i momenti di difficoltà e di condividere quelli più belli. E di belli ne avrà avuti parecchi da raccontare, visto che i programmi che finora ha presentato sono stati un successo, compreso Sanremo 2020 di cui è stato direttore artistico. Adesso Amadeus si sta preparando a Sanremo 2021, e lo fa con l’entusiasmo e la sicurezza di chi ha al suo fianco una persona speciale come Giovanna e un amore di bambino come José. Vi lasciamo alla foto: