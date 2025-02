Amadeus, ecco le novità sul NOVE: imitazioni e game show

Dopo dubbi ed incertezze, il futuro di Amadeus sul NOVE sta iniziando a prendere forma. I primi esperimenti sono falliti, con il flop di ”Chissà chi è” e dell’Arena Suzuki. Ma visto che la Corrida ha superato le aspettative di share, il conduttore tornerà a riproporre le bizzarre esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio, ma non solo. In un’intervista a Laura Carafoli al Messaggero, sono stati svelati i nuovi progetti di Ama, tutte novità inedite in Italia che puntano a incuriosire il pubblico.

L’avventura di Amadeus sul NOVE è stata un vero e proprio terremoto, anche l’AD Alessandro Araimo ha fatto di recente un mea culpa. Il canale di Discovery si è lasciato prendere troppo dall’entusiasmo e non hanno dato il tempo al conduttore di trovare la sua dimensione. Ora però ci siamo, Araimo aveva preannunciato che Amadeus era a lavoro su dei nuovi format. Oltre a La Corrida lo vedremo al timone di un talent di imitatori di cantanti e di un game show per coppie. Si comincia subito a Maggio in prima serata.

Starstruck e Raid The Cage: Amadeus torna nel preserale nella prima serata del NOVE

La direttrice dei contenuti di Discovery annuncia che Amadeus tornerà a Maggio in prima serata una volta a settimana, per poi intrattenere i telespettatori tutti i giorni nel preserale. La prima serata sarà occupata da Starstruck, format nato nel 2022 nel Regno Unito. Nonostante a prima vista possa ricordare X Factor o Tale E Quale non ha niente che ha vedere con nessuno dei due. Per otto serate, sei squadre composte da tre imitatori di talento di cantanti famosi (i concorrenti non sono professionisti, né vip, ma sconosciuti di talento) si sfideranno davanti a una giuria.

Tre Renato Zero si sfideranno dividendosi in parti lo stesso brano

Spiega Carafoli. Obiettivo dello show è vincere 50 Mila Euro e decretare, tra giuria e pubblico, quale imitatore sia il più talentuoso. A fine Maggio, in access Amadeus condurrà invece Raid The Cage-Saccheggia La Gabbia. Il game show inedito in Italia cambierà titolo, fa sapere la direttrice. Il gioco si svolge in coppia, uno dei concorrenti deve rispondere a delle domande per vincere più secondi possibili, l’altro all’interno della gabbia deve sfruttare il tempo vinto per acciuffare più premi possibili, che possono essere un orologio o persino una nuova auto. Tornerà poi ovviamente la Corrida in autunno, ma non è prevista una nuova edizione del Suzuki Music Party. In conclusione, Discovery annuncia che sta puntando a dei volti nuovi, nel mirino ci sono Francesca Fagnani e Fiorello, ma che anche per Fazio si sta cercando un nuovo format, oltre al successo domenicale di Che Tempo Che Fa.