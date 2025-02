Discovery verso Sanremo: arriva una bordata per Amadeus

Doccia fredda per Amadeus! L’AD di Warner Bros Discovery, Alessandro Araimo ha fatto sapere in un’intervista a Repubblica i progetti della rete e le sue impressioni sul conduttore, non proprio positive.

Il trasferimento di Amadeus dalla Rai al Nove è stato uno dei cambi rete più discussi degli ultimi anni, visti i numeri da record che il conduttore ha lasciato per un flop inaspettato. Chi pensava che il Nove avrebbe fatto concorrenza alla prima rete nazionale si è presto ricreduto, ora l’amministratore delegato fa sapere che Discovery sarà sempre più internazionale. Ma arriva lo scoop: Warner Bros è pronta a fare battaglia per ottenere Sanremo, quando saranno aperti i bandi.

”Amadeus? Abbiamo avuto fretta” Bordata dell’AD Araimo

Nella sua intervista a Repubblica, Alessandro Araimo ha fatto il punto della situazione su Amadeus, dopo la chiusura anticipata di Chissà Chi È e i numeri bassissimi de La Corrida e dell’Arena Suzuki. Nulla a che vedere con i numeri di Rai Uno, ma niente è perduto. Araimo fa mea culpa, forse sono stati troppo frettolosi, l’ingresso di Amadeus è stato forse troppo a gamba tesa. La rete ha sempre sete di rinnovarsi e portare novità e forse con Amadeus sono stati troppo entusiasti nel piazzarlo nel palinsesto. Tuttavia, stanno già pensando a nuovi format e a quanto pare Ama è alla ricerca di imitatori:

Forse abbiamo avuto un po’ fretta. Amadeus ha iniziato a lavorare per noi il primo settembre 2024 e alla fine del mese l’artista era già sul palco con la conduzione del Suzuki Music Party e della prima puntata di ”Chissà chi è”. (…) Possiamo anticiparvi che Amadeus sarebbe a caccia di imitatori di cantanti noti per il suo nuovo show.

L’obiettivo di Warner Bros Discovery è quello di fare concorrenza ai grandi servizi di streaming, come Netflix e Prime Video. L’acquisto in trattativa al momento è quello di MAX, uno dei maggiori servizi streaming americani, ricco di serie tv, film e programmi di successo targati Warner Bros. La casa dei prodotti Warner è dunque pronta a sbarcare in Italia e riprendersi i propri titoli distribuiti nelle varie piattaforme. Ma non solo, Discovery sta puntando a Sanremo. Come sappiamo, la Rai ha fatto ricorso al TAR per l’assegnazione del Festival. Qualora dovesse perdere e si dovessero aprire i bandi per l’acquisizione dei diritti della kermesse, Araimo sarebbe in prima fila. Nulla di concreto al momento fa sapere l’AD, ma la prospettiva c’è e nessun gruppo editoriale si farebbe scappare questa possibilità. Sarebbe uno smacco non indifferente qualora il Festival di Sanremo, dopo 75 anni, finisse su un’altra rete.