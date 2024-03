Amadeus e quella mano morta verso la Marcuzzi nel 1996 (video)

Che belli gli anni d’oro del FestivalBar, così belli che su Instagram spopolano i video delle esibizioni più iconiche dello show simbolo degli anni Novanta. Uno di questi però, svela un gesto disturbante compiuto da Amadeus nei confronti di Alessia Marcuzzi. La clip, rilanciata da Dagospia, mostra il conduttore posare una mano sul fondoschiena della sua collega.

Lo Swiffer delle polemiche (così lo chiama il suo amico Fiorello) è tornato. Quest’anno aveva scampato lo scoppio di grandi scandali legati al Festival di Sanremo (anche se non dimentichiamo il John Travolta Gate). A farlo tornare nell’occhio del ciclone però, è un video del 1996.

A quei tempi Amadeus era agli inizi della sua carriera da presentatore televisivo ed era al timone del FestivalBar insieme ad Alessia Marcuzzi. I due tutt’ora si ritengono buoni amici, ma la clip social spuntata nelle ultime ore rivela che, l’ex direttore artistico di Sanremo, in passato non si era comportato così bene con la collega.

Nel video – pubblicato da un account fan del Festivalbar e rilanciato da Dagospia – i due conduttori sono intenti nel ballare la Macarena insieme alla cantante Corona. Durante la coreografia, girato verso la Marcuzzi, Amadeus mette la mano nel posto sbagliato.

In un passo del balletto infatti, il conduttore fa scivolare la mano in basso e palpa il fondoschiena della sua collega. La reazione di Alessia è immediata.

La Marcuzzi si gira immediatamente verso il suo amico lanciandogli uno sguardo fulminante. Le scuse di Amadeus arrivano immediatamente, anche se il conduttore continua a scherzarci su prima di annunciare sul palco i Los Locos.

Amadeus ironizza dicendo di aver visto ballare così la Macarena in discoteca, ma Alessia Marcuzzi e Corona ribattono negando che la coreografia contenga una mossa del genere. Il siparietto si conclude con il conduttore di Verona che dice di essersi divertito a provare i passi della Macarena e che vorrebbe rifarlo, facendo riferimento al gesto appena compiuto.

C’è da dire che per tutta la durata del video il clima della conversazione dei tra protagonisti sembra molto disteso. Quello che però si chiede Dagospia è: come avrebbe reagito il pubblico se tutto questo fosse accaduto ora?

Certo, sicuramente il gesto non è corretto ai giorni nostri e non era corretto allora, potendo essere interpretato come una vera e propria molestia. Ciò su cui però dobbiamo ragionare è proprio il contesto culturale del tempo. Un periodo storico figlio di Drive In e Non è la Rai, in cui la consapevolezza sulla sessualizzazione della donna non era agli stessi livelli di oggi.

Nonostante Alessia Marcuzzi sia apparsa disturbata poi, non si può negare che tutt’ora tra la conduttrice e Amadeus ci sia un ottimo rapporto. Segnale che – fortunatamente – Alessia sia riuscita a passare sopra a un gesto non proprio opportuno accaduto nel passato.