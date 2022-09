Nervi tesi tra Ornella Vanoni e Amadeus durante il secondo appuntamento di Arena 60 70 80 e 90. L’evento, in scena all’Arena di Verona martedì 13 settembre (sarà trasmesso su Rai Uno a partire da sabato 17 settembre), ha vissuto un momento ‘delicato’, con la cantante che ha battibeccato con il conduttore. Le immagini della diatriba sono state pubblicate in esclusiva su Instagram da Biagio D’Anelli che ha spiegato che cosa è accaduto. Alcuni utenti che hanno visionato il video e che erano presenti all’Arena, hanno confermato che c’è stato il botta e risposta.

“Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi”, ha scritto D’Anelli, a corredo del filmato in cui è stato immortalato il bisticcio: “Immagini inedite (che non vedrete mai) del nuovo format 70-80-90, settimana prossima in onda su Rai 1 – ha aggiunto l’opinionista e deejay -. Amadeus che non si fida di far cantare l’ immensa Ornella Vanoni live ma con le basi… Ornella Vanoni si Ribella“. Di seguito il video del diverbio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio D’anelli (@biagiodanelli)

Le serate di Arena 60 70 80 e 90 andranno in onda su Rai Uno da sabato 17 settembre. In totale sono previsti tre appuntamenti, in prima serata. Al timone del programma ci sarà Amadeus.

Per quel che riguarda l’evento andato in scena all’Arena di Verona il 13 settembre, oltre ad Ornella Vanoni, si sono esibiti i seguenti artisti:

Holly Johnson – Frankie Goes To Hollywood Con “Relax”

Aqua con “Barbie Girl”

The Trammps con “Disco Inferno”

Haddaway con “What Is Love”

Umberto Tozzi con “Stella Stai”

Katrina con “Walking On Sunshine”

Fools Garden con “Lemon Tree”

Nik Kershaw con “The Riddle”

Fabio Concato con “Domenica Bestiale”

Amii Stewart con “Knock On Wood”

Rockets con “Galactica”

Double Dee con “Found Love”

Dik Dik con “L’Isola Di Wight”

Double You con “Please Don’T Go”

Raf con “Sei La Più Bella Del Mondo”

Amadeus punta a fare di nuovo il pieno di ascolti: ottima partenze con I Soliti Ignoti

Anche quest’anno Amadeus punta a fare il pieno di ascolti. Il conduttore sarà impegnato a più non posso da Rai Uno. Lunedì ha esordito con la nuova stagione de I Soliti Ignoti che ha subito ottenuto ottimi dati, confermati dai 4 milioni di utenti che hanno seguito il quiz show lungo la serata di martedì 13 settembre. Sarà poi la volta di Arena 60 70 80 e 90. Lo scorso anno la trasmissione ha avuto il 20.76% di share, ‘Ama’ punta ad eguagliare o a migliorare il dato. Viale Mazzini ha fiducia e infatti lo spettacolo è stato ‘rimpolpato’: nel 2021 ha avuto due puntate, nel 2022 ne avrà tre. Dopodiché Amadeus penserà a Sanremo. E anche in questo caso l’obiettivo è quello di abbattere altri record.