La moglie di Amadeus ha fatto sulle pagine del settimanale Di Più un bilancio dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione difficile, complessa, per via dell’emergenza Coronavirus. Un’edizione unica, che resterà nella storia. Giovanna Civitillo non ha esitato a definire il marito un eroe perché per realizzare questa kermesse musicale ha dovuto combattere con tanti problemi. Dall’assenza di pubblico al forfait di Naomi Campbell, senza dimenticare il Covid che ha colpito Simona Ventura e due collaboratori di Irama.

Queste le dichiarazioni di Giovanna Civitillo:

“Amadeus è stato un eroe. Ha cercato di intrattenere il pubblico, divertendo ma senza esagerare, rispettando ciò che la pandemia sta provocando. E ha dovuto fare i conti con un teatro vuoto, che “avrebbe spezzato le gambe” a chiunque. Ma non a lui, non a Fiorello”

La moglie di Amadeus ha raccontato che il conduttore Rai non mangiava mai prima di presentare le serate del Festival di Sanremo. Una volta rientrato però in albergo beveva sempre una camomilla. Un modo per rilassarsi e dimenticare le tensioni dell’evento. Giovanna Civitillo ha confidato che il marito è un vero e proprio salutista: non beve mai alcolici e mangia in modo sano. Il menu tipico di Amadeus: riso in bianco e petto di pollo ai ferri con verdure.

“La camomilla in quei momenti era l’ideale: dopo cinque ore di diretta in cui Amadeus aveva dato tutto se stesso aveva solo bisogno di rilassarsi, di scaricare la tensione. A volte, quando arrivava in camerino dopo la puntata era così stanco che non riusciva neppure a spogliarsi”

Proprio per questo motivo Giovanna Civitillo era presente nel suo camerino, dietro il teatro Ariston, ogni sera. Un modo per stare insieme quando si cambiava e sostenerlo e incoraggiarlo. La moglie di Amadeus ha ribadito che ci sono state molteplici difficoltà per organizzare il Festival di Sanremo 2021 ma che il presentatore, insieme all’amico Fiorello, ha fatto il possibile per non darlo a vedere.

Nessun cedimento, neppure davanti agli ascolti tv decisamente in calo rispetto allo scorso anno. Ma Giovanna Civitillo ha spiegato che Amadeus era consapevole che sarebbe successo dato il periodo storico che stiamo vivendo, con molte persone arrabbiate per la pandemia e per la perdita di lavoro.

A Di Più Giovanna Civitillo ha chiarito che molto probabilmente Amadeus non condurrà il Festival di Sanremo nel 2022. Il diretto interessato aveva già detto no seppur titubante. Giovanna ha precisato che un evento come Sanremo non può essere di certo una routine e che ha sempre bisogno di un progetto nuovo e inedito.

Giovanna Civitillo e Amadeus sono sposati dal 2009 e hanno un figlio, José, di dodici anni. Ama ha anche un’altra figlia, Alice, nata dal precedente matrimonio con Marisa Di Martino.