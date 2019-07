Amadeus e Giovanna Civitillo: il messaggio dopo il matrimonio

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati: il messaggio dopo il matrimonio

Girovagando sui social, qualcuno ha addirittura messo in dubbio che Amadeus e Giovanna Civitillo fossero realmente convolati a nozze ieri giovedì 11 luglio. Questi scettici saranno rimasti delusi dopo aver visto che la coppia ha dato notizia in prima persona della celebrazione dell’evento, qualche ora dopo la cerimonia. Insomma, il conduttore e la Civitillo è fuor di dubbio che si sono sposati. In realtà i due lo erano già, ma soltanto civilmente. Ora è arrivato anche il ‘sì’ eterno in chiesa. Per l’unione nel luogo di culto hanno dovuto aspettare fino ad ora, in attesa che fosse annullato il precedente matrimonio del conduttore in forza alla Rai.

Amadeus e Giovanna: lo scatto social con le statuette di cera

Il primo messaggio divulgato da Amadeus e la moglie sui social è stata una foto di due statuette di cera che si stanno per sposare. Chi sperava di vedere una foto con persone in carne e ossa è rimasto deluso. Ma non tema: la rivista Oggi, nel prossimo numero in edicola, pubblicherà gli scatti dell’evento che è stato blindatissimo. L’unica cosa che si sa al momento è che si è tenuto ieri mattina in una piccola chiesetta di Roma, alla presenza di pochi e ben selezionati invitati tra parenti e amici. Insomma, parola d’ordine riserbo.

Amadeus e Giovanna, un amore lungo 16 anni

La coppia (lui 56 anni, lei 41) è arrivata a scambiarsi la promessa eterna in chiesa a distanza di dieci anni dal matrimonio civile. La relazione dura però dal 2003. I due si sono infatti incontrati per non lasciarsi più ben 16 anni fa quando divampò la scintilla alla trasmissione “L’eredità”. Lei era una delle ‘Scosse’ mentre lui era al timone dello show. Nel 2009, oltre che con la cerimonia civile, hanno coronato la loro relazione con un frutto d’amore: il loro figlio Josè Alberto. Amadeus ha anche una figlia 21enne, Alice, avuta dal precedente matrimonio (1993 – 2007), con Marisa. In quell’occasione il testimone dello sposo è stato l’amico Fiorello.