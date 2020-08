Amadeus e Fiorello in vacanza insieme prima di Sanremo 2021

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 agosto 2020, ha pubblicato una serie di foto esclusive molto divertenti con protagonisti Fiorello e Amadeus da soli (mentre mimano scherzosamente alcune evoluzioni del nuoto sincronizzato) e con le rispettive mogli, Susanna Biondo e Giovanna Civitillo. Le immagini sono state scattate dal fotografo della rivista diretta da Alfonso Signorini in un villaggio vacanze in Sardegna, dove i due amici e colleghi stanno trascorrendo alcuni giorni di svago. Un po’ di sano relax prima di tornare al lavoro: la coppia è stata riconfermata alla guida del Festival di Sanremo, in onda su Rai Uno a marzo 2021. Rosario Fiorello e Amedeo Sebastiani sono amici di vecchia data e il successo e la popolarità non hanno intaccato questo rapporto così unico e fraterno.

Amadeus e Fiorello condurranno il Festival di Sanremo 2021

Vacanze a parte, Amadeus sta organizzando in questo periodo la prossima edizione del Festival di Sanremo. La seconda per il conduttore Rai dopo il successo ottenuto quest’anno. Amaudes è stato riconfermato nel ruolo di direttore artistico e in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato le prime novità per il 2021. Tra queste lo speciale dedicato alle Nuove Proposte intitolato Ama Sanremo che partirà ad ottobre. Il nuovo format andrà in onda su Rai 1 in seconda serata, alle 22:45, per cinque appuntamenti consecutivi. Lo scopo è quello di far conoscere e poi selezionare i Giovani di Sanremo. In ogni puntata si esibiranno quattro artisti e ci sarà una giuria di tre personaggi televisivi che, assieme alla commissione musicale presieduta da Amadeus e al televoto, stilerà una classifica: passeranno i primi due di ogni puntata. Sarà un programma con un’atmosfera informale, da club, dove i ragazzi saranno al centro dell’attenzione. I 10 vincitori parteciperanno il 17 dicembre alla prima serata di Sanremo Giovani. Saranno infine otto, con quelli di Area Sanremo, a salire sul palco dell’Ariston.

Festival di Sanremo 2021: cambia la giornata del giovedì sera

Tra le altre novità del Festival di Sanremo 2021 la serata del giovedì sera. Amadeus ha dichiarato che sarà una serata dedicata alla canzone d’autore italiana, non necessariamente legata a Sanremo. Il voto sarà quello dell’orchestra e sarà determinante ai fini della gara.