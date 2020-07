Maria De Filippi a Sanremo 2021? È possibile, parla Amadeus

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che sarà la 71esima. Per via del Coronavirus la kermesse è slittata a marzo, più precisamente dal 2 al 6. Confermato nel duplice ruolo di conduttore e direttore artistico Amadeus. In una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola da martedì 21 luglio, il presentatore Rai ha annunciato le prime novità e parlato dei probabili ospiti. La presenza di Fiorello, spifferata qualche giorno dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta, non è così scontata come sembra. Mentre non è da escludere un ritorno di Maria De Filippi sul palco dell’Ariston, dopo la buona performance accanto a Carlo Conti nel 2017. È stato lo stesso Amadeus a confidare che un coinvolgimento di Queen Mary, come la chiamano i suoi fan, è possibile, così come non è da escludere una partecipazione straordinaria di Jovanotti (che doveva partecipare già quest’anno ma ha poi disdetto per altri impegni musicali).

Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2021: perché no?

“Maria De Filippi a Sanremo 2021? A oggi tutto è possibile. Ogni nome è funzionale a un’idea. Non mi sento di escludere nessuno perché magari ora non ce l’abbiamo in mente ma fra tre mesi ci viene l’idea giusta. Pensi che Fiorello la gag con Maria l’ha inventata la mattina stessa…Jovanotti? Magari! Innanzitutto perché è un grande artista ed è un grandissimo amico di Fiore”, ha spiegato Amadeus alla rivista edita da Mondadori. In attesa di sapere chi affiancherà Amadeus, il 57enne ha svelato una delle novità di quest’anno: dal prossimo 22 ottobre partirà lo speciale dedicato alle Nuove Proposte intitolato Ama Sanremo.

Ama Sanremo: la nuova idea di Amadeus per i più giovani

Ama Sanremo andrà in onda su Rai 1 in seconda serata, alle 22:45, per cinque appuntamenti consecutivi. Lo scopo è quello di far conoscere e poi selezionare i Giovani di Sanremo. In ogni puntata si esibiranno quattro artisti e ci sarà una giuria di tre personaggi televisivi che, assieme alla commissione musicale presieduta da Amadeus e al televoto, stilerà una classifica: passeranno i primi due di ogni puntata. Sarà un programma con un’atmosfera informale, da club, dove i ragazzi saranno al centro dell’attenzione. I 10 vincitori parteciperanno il 17 dicembre alla prima serata di Sanremo Giovani. Saranno infine otto, con quelli di Area Sanremo, a salire sul palco dell’Ariston.

Festival di Sanremo 2021: cambia la giornata del giovedì sera

Tra le altre novità del Festival di Sanremo 2021 la serata del giovedì sera. Amadeus ha dichiarato che sarà una serata dedicata alla canzone d’autore italiana, non necessariamente legata a Sanremo. Il voto sarà quello dell’orchestra e sarà determinante ai fini della gara.