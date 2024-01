Amadeus e Fiorello, in tv insieme dopo Sanremo? Parla l’ad Rai

Rosario Fiorello si prepara a tornare con il suo Viva Rai 2 a partire da lunedì 15 gennaio. Nel mentre, però, ha voluto comunque intrattenere chi lo segue attraverso delle dirette Instagram. In quella di venerdì 12 gennaio, in particolare, ha visto come ospite l’ad Rai Roberto Sergio, il quale si è lasciato andare ad un’interessante anticipazione su un nuovo possibile progetto che potrebbe vedere coinvolti proprio Fiorello e il suo storico amico: Amadeus, che a breve sarà di nuovo sul Palco dell’Ariston, dove condurrà il Festival di Sanremo per la quinta volta consecutiva.

Progetto Amadeus-Fiorello: la rivelazione dell’ad Rai

Nel corso della diretta Instagram di Fiorello, l’ad Rai ha rivelato alcuni dettagli interessanti su quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Viale Mazzini. Una di queste, in particolare, riguarderebbe proprio il conduttore di Viva Rai 2 e Amadeus. Roberto Sergio, infatti, ha spiegato a Fiorello di aver già sentito il cinque volte conduttore di Sanremo per “quel progetto“, poi ha aggiunto un indizio: “Ti ricordi ‘Attenti a quei due’? Era un telefilm, di qualche anno fa…“. Immediata la replica di Fiorello: “Eh, ma non è che devi dire tutto!“.

Sembra, quindi, che sia in programma uno show che possa vedere Fiorello e Amadeus come protagonisti. Chissà che il titolo dell’eventuale progetto non possa avere a che fare proprio con “Attenti a quei due”. Ad ogni modo, è ancora presto per fare ipotesi. Troppi pochi, al momento, sono i dettagli in merito a questo progetto, di cui non è chiara l’identità. Non resta che attendere per capire se verranno comunicati ulteriori dettagli a riguardo. D’altra parte, non è detto che Amadeus non possa di nuovo essere coinvolto con il Festival di Sanremo, su cui non ha chiuso la porta ad un eventuale sesta edizione consecutiva al timone.

Il ritorno di Piero Chiambretti su Rai 3

Nella diretta di Fiorello, Roberto Sergio ha rivelato di voler riportare Piero Chiambretti in Rai, precisamente su Rai 3: “Chiambretti ci verrà presto a trovare in Rai” ha spiegato l’ad Rai, che poi ha continuato: “Lo voglio riportare a tutti i costi“. A quanto pare, Chiambretti non andrà a sostituire lo spazio lasciato libero da Fabio Fazio: “Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su Rai3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui” ha spiegato a Fiorello. Stando a quanto detto da Roberto Sergio, quindi, pare che Piero Chiambretti sia vicino al ritorno in Rai dopo diversi anni dal suo addio all’emittente. Anche in questo caso, non resta che attendere per maggiori dettagli a riguardo.