Amadeus e Fiorello da Fazio, il colpaccio che placa la polemica

Ogni anno il vincitore del festival di Sanremo è solito andare da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ma questa volta, dato che il programma è passato ad un’altra rete, ciò non sarà possibile. Così Amadeus e Fiorello hanno deciso comunque di creare continuità tra le due trasmissioni: andranno loro su Nove.

Ci sono state molte polemiche sulle clausole che il vincitore del festival dovrà rispettare. Prima tra tutte la regola che fino a tre giorni dopo la vittoria non potrà andare in nessun altra rete. Regola che aveva infastidito molto Fazio che aveva immaginato che fosse una mossa dell’azienda per evitare che venissero da lui.

A ciò Roberto Sergio aveva risposto che “è tradizione che il vincitore vada nelle trasmissioni Rai“. Dunque, dato che ora Che tempo che fa ha trovato una nuova collocazione su Discovery, “è giusto che il cantante resti nella rete di servizio pubblico“. Un ragionamento che non sarebbe del tutto scorretto, ma che ha infastidito molto Fazio.

Così, gli autori del programma non ci hanno pensato due volte ed hanno tentato il colpaccio che gli è riuscito: porteranno in trasmissione, domenica 11 febbraio, gli Amarello. La coppia cult di Sanremo, formata da Amadeus e Fiorello, si ritroverà a commentare il festival sul canale Nove. Si dubita, però, che i due conduttori potranno essere presenti in studio, si sospetta infatti che saranno in collegamento a parlare dell’esperienza appena trascorsa.

Le nuove clausole

La concorrenza diventa sempre più spietata, quest’anno si è aggiunta, infatti, anche un’altra regola. Tutti i Big che faranno parte del festival non si possono esibire in alcuna trasmissione fino all’inizio della kermesse. Poi il vincitore sarà sotto esclusiva Rai fino al 13 febbraio.

Queste scaramucce tra Rai e Nove mostrano ancora di più quanto il rapporto tra Fazio e i vertici del servizio pubblico è sempre più ai ferri corti. Nonostante ciò, il conduttore non molla ed è comunque riuscito a portare a casa un bel colpaccio, almeno che Sergio non metterà il proprio veto su questa ospitata.