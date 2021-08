Amadeus e Carlucci: Rai1 prova ad arginare Maria De Filippi, la mossa

Grandi manovre in casa Rai per contrastare lo strapotere ‘defilippiano’ nel sabato sera della tv generalista

Rai Uno schiera le corazzate per provare a ridimensionare lo strapotere di Maria De Filippi nel sabato sera del piccolo schermo generalista. ‘Queen Mary’, con Tu sì Que Vales, C’è Posta Per Te e Amici, è una schiacciasassi. Quest’anno, per quel che riguarda la prima parte di stagione televisiva, quella in cui la moglie di Costanzo va in onda con Tu Sì Que Vales, la tv di stato avrebbe scelto di schierare sulla rete ammiraglia, oltre a Milly Carlucci, un altro big per contrastare la ‘creatura’ della conduttrice pavese.

Tv Blog ha fatto il punto sulle ultime mosse dei vertici di Viale Mazzini relative ai palinsesti di settembre e ottobre. Arena 60, 70, 80, la grande discoteca all’aperto che verrà realizzata all’Arena di Verona e che vedrà alla conduzione Amadeus, dovrebbe anticipare la messa in onda. Inizialmente il programma era previsto per sabato 2 e 9 ottobre, in prime time su Rai Uno. La dirigenza Rai avrebbe però deciso nelle scorse ore trasmettere la trasmissione da sabato 25 settembre, quindi anticipandola di sette giorni.

La scelta nasce dal fatto che quel giorno avrebbe dovuto andare in onda Da grande, lo spettacolo di varietà timonato da Alessandro Cattelan, che però è stato spostato a domenica sera. Motivo? Preservare Cattelan e non farlo partire con uno scontro con Tu Si Que Vales. Il pericolo di una disfatta sul fronte share e ascolti sarebbe troppo alto.

Ricapitolando: sabato 18 settembre Rai Uno dovrebbe trasmettere un film, probabilmente anticipato da una puntata più lunga dei Soliti ignoti, sempre di Amadeus (chiusura attorno alle ore 22). Il 25 settembre e il 2 ottobre sarà la volta di Arena 60, 70, 80. Questi gli ‘avversari’ che si scontreranno con Maria De Filippi.

Milly Carlucci potrebbe anticipare l’inizio di Ballando con le Stelle

Inoltre, spiega sempre Tv Blog, i vertici di Viale Mazzini starebbero spingendo per far sì che Milly Carlucci anticipi l’inizio di Ballando con le Stelle di una settimana. Vale a dire che si starebbe cercando di capire se si può far decollare lo show sabato 9 ottobre. Un’idea sempre nell’ottica di mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata Tu Si Que Vales.