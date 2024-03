Amadeus davvero lascia la Rai? Il caso spiegato bene, cosa avverrà

Il futuro di Amadeus è uno degli argomenti più caldi di questi giorni, dopo che sono trapelate indiscrezioni di maxi offerte e corteggiamenti asfissianti da parte di Discovery (che vorrebbe tentare un colpaccio confezionando una sorta di Fazio bis) e da parte di Mediaset (il Biscione ha smentito la trattativa, ma si sa che se anche fosse vera di certo non la confermerebbe). Quel che è certo è che ‘Ama’ deve ancora rinnovare il contratto, in scadenza tra pochi mesi, con la dirigenza Rai. E si è capito che ciò che sembrava una formalità, non lo è affatto.

Il ‘re’ del Festival di Sanremo, forte dei record ottenuti anche con Affari Tuoi e i Soliti Ignoti, ha raggiunto uno status che ormai lo ha proiettato nell’olimpo dei super big della tv. E quindi va trattato come tale, senza contare il mercato che ha al di fuori dei confini della Tv di Stato. Non a caso, se decidesse di non rinnovare con la Rai, avrebbe soltanto da scegliere l’offerta che più lo convince. Immaginare però, in questo momento, ‘Ama’ lontano dai canali del servizio pubblico è assai difficile e improbabile. Anche perché la Tv di Stato lo vuole trattenere a tutti i costi e sarebbe pronta, secondo quanto svelato da TvBlog, a proporgli dei progetti irrinunciabili.

La porta di Sanremo rimane aperta, laddove un giorno l’uomo dei record abbia voglia di tornare a guidare la kermesse ligure. Intanto proseguirebbe il viaggio con Affari tuoi e I Soliti ignoti. Per la prossima stagione è anche molto probabile che gli verranno affidati altri progetti del prime time di Rai Uno. Ma c’è dell’altro. Viale Mazzini, come spiegato sempre da TvBlog, avrebbe messo sul tavolo il seguente scenario:

“Offrire ad Amadeus la guida di una struttura creativa che crei l’intrattenimento televisivo, digitale e radiofonico del futuro della televisione pubblica. Amadeus quindi metterà il suo fiuto artistico a disposizione della Rai per creare e trovare nuovi format e idee che vadano ad arricchire l’offerta dell’intrattenimento dei canali generalisti della tv pubblica, oltre che di Rai play e di Radio Rai. Un incarico davvero importante per Amadeus che potrà quindi mettere a frutto a 360 gradi la sua bravura nel cercare, trovare e creare contenuti”.

Insomma, per farla breve, al conduttore sarebbe data carta bianca su più fronti, sia per quel che riguarda i programmi che già conduce, sia per quel che riguarda nuove sfide. Meglio di così non si può fare. Per questo il rinnovo del contratto dovrebbe presto raggiungere la tanto attesa fumata bianca. Amadeus resterà un uomo Rai!